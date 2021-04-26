Иран с самого начала знал причину катастрофы самолета МАУ Власть Ирана с самого начала знала причину катастрофы самолета МАУ ("Международных авиалиний Украины") в январе 2020 года. И первые три дня намеренно скрывала ее.



Об этом пишет The New York Times со ссылкой на запись с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавад Зарифом.



Сообщается, что в распоряжении NYT оказалась запись разговора Зарифа с иранским журналистом Саидом Лейлазом. На записи министр несколько раз говорит о том, что озвученная им информация не для публикации.



В частности, на пленках Зариф утверждает, что его роль как члена правительства Ирана является весьма условной, поскольку позиция МИД и заявления зависят исключительно от верховного лидера и Корпуса стражей исламской революции.



В контексте катастрофы МАУ он заявил, что КСИР сразу знал о том, что самолет сбили двумя ракетами класса "земля-воздух", хотя признал это только спустя три дня. По словам Зарифа, он присутствовал на заседании Совбеза Ирана и заявил, что мир требует объяснения катастрофы.



Зариф отметил, что военное руководство потребовало от него опубликовать твит о том, что информация об атаке ракетами якобы не соответствует действительности. Он вспомнил, что просил сказать ему правду о том, правда ли иранская ракета попала в украинский самолет.



"Бог мой свидетель, они отреагировали на меня так, как если бы я отрицал существование Бога", - добавил министр.



Напомним, ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Иран специально сбил самолет, чтобы остановить эскалацию военного конфликта с США.



Иранские военные сбили самолет МАУ 8 января 2020 года. По официальной версии, это произошло из-за ошибки оператора противовоздушной обороны. Украинский самолет якобы был случайно определен как "вражеская цель". В результате погибли 176 человек.



На сегодня по делу о катастрофе в Иране проходят 10 человек, но Киев уверен, что Тегеран нашел "козлов отпущения".



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