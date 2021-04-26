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Новая стратегия ДТЭК предусматривает увеличение производства энергии из ВИЭ

26.04.21 11:53 , РБК Украина
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Новая стратегия ДТЭК предусматривает увеличение производства электроэнергии из возобновляемых источников, предоставление комплексных услуг по энергоэффективности и образовательные проекты по развитию в Украине культуры рационального потребления энергоресурсов.

Об этом заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук во время дискуссии "Европейский зеленый курс - ожидания и возможности: с точки зрения власти и бизнеса".

Дискуссия была организована Глобальным договором ООН в Украине и состоялась в рамках Саммита устойчивого бизнеса.

"Стратегия ДТЭК - это про ответственность за будущее поколение. В производстве электроэнергии ДТЭК будет увеличивать инвестиции в возобновляемые источники энергии. В потреблении электроэнергии мы предоставляем комплексные услуги по энергоэффективности, помогающие всем категориям потребителей повысить эффективность ее использования. В сфере образования при поддержке ДТЭК в тысячах школ по всей стране реализуются проекты по воспитанию культуры рационального потребления энергоресурсов. Это тот необходимый базис, без которого невозможно добиться успеха в трансформации как отдельно взятого бизнеса, так и страны в целом", - отметил Д.Сахарук.

По его словам, в 2020 году ДТЭК инвестировала 3,2 млрд грн в устойчивое развитие и перечислила 21 млрд грн налогов в государственные бюджеты всех уровней.

"Это наш вклад, как ответственного бизнеса, в развитие общества", - добавил Д.Сахарук.

Группа ДТЭК инвестировала 1,2 млрд долл. в развитие зеленой энергетики, что позволило построить в вето- и солнечной генерации 1 ГВт мощностей. Благодаря работе этих электростанций выбросы парниковых газов в 2020 году снизились на 2,5 млн тонн.

Кроме того, 80 энергосервисных проектов, реализованных в промышленной и бюджетной сферах, позволили клиентам ДТЭК сократить потребление электроэнергии на 157 млн кВтч в год. По результатам 2020 года общая сумма энергосервисных контрактов достигла 1,8 млрд грн.

К образовательной программе по энергоэффективности для школьников 4-11 классов "Энергоэффективные школы" в 2020 году присоединилось 270 школ.

В целом за время реализации проекта охвачено 1 940 школ, что составляет 11,4% от их общего количества в Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2020 году ДТЭК инвестировал в устойчивое развитие 3 млрд грн.

МинПром

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