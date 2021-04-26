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Инвестиции в экомодернизацию требуют прогнозируемой политики - Шпенов

26.04.21 11:28
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Внесенные в законопроект №4167-д о выбросах СО2 в промышленности изменения не снижают давления на бизнес. Об этом заявил народный депутат Дмитрий Шпенов.

"Реализация з/п требует огромных инвестиций и, к сожалению, не предусматривает участия государства в экомодернизации промышленности. По логике авторов документа зеленый переход предприятия должны совершить за собственные средства", - сказал он.

Д.Шпенов обратил внимание на то, что внедрение только наилучших доступных технологий и методов (НДТМ), предусмотренных законопроектом, потребует от ГМК 5,8-6,6 млрд долл дополнительных инвестиций в год. Это в 5 раз больше, чем предприятия вкладывали ежегодно, начиная с 2016 года. Удельный вес инвестиций составит космические 300 долл. на каждую тонну стали.

"Если учесть, что с 2023 года украинский промышленный экспорт, поступающий в ЕС, будет облагаться новой углеродной пошлиной СВАМ, нагрузка на промышленность станет просто неподъемной. Украинская продукция потеряет конкурентоспособность в цене, а это грозит потерей европейского рынка. По прогнозам, СВАМ будет стоить Украине минус 0,5% ВВП в год", - отмечает политик.

В то же время политик назвал хорошей идеей создание Государственного фонда декарбонизации. По его мнению, наполнять фонд можно за счет 50% поступлений от налога на выбросы.

"Как народный депутат, я много общаюсь с предпринимателями. Они часто говорят, что готовы посильно инвестировать в декарбонизацию, если будут политические гарантии стабильности, а также финансовая, фискальная и кредитная поддержка государства. Безусловно, мы потеряли много времени на старте зеленых преобразований. Зато сейчас мы можем внедрять в промышленности новейшие технологии. Уверен, что за 20-30 лет Украина сможет сделать то, на что у Евросоюза ушло 40-50 лет. Главное – чтобы власть и бизнес поняли друг друга. Тогда экомодернизация экономики сможет сдвинуться с мертвой точки", - сказал Д.Шпенов.

МинПром

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