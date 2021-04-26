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Минторг США резко повысил пошлины на трубы из ОАЭ
26.04.21 11:36 , Металлоснабжение и сбыт
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Министерство торговли США подвело итоги двух повторных расследований по импорту отдельных видов труб из Индии и ОАЭ. В отношении поставок некоторых видов круглых углеродистых сварных труб из ОАЭ было принято предварительное решение, в соответствии с которым антидемпинговая пошлина для компании Ajmal Steel Tubes повышается от прежних 3,06% до 54,27%. Такая же ставка предварительно указана для компании Pipes Industries.
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