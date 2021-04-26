45 стран выделили 2,1 млрд евро на создание конфайнмента ЧАЭС На строительство нового конфайнмента над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС 45 стран предоставили 2,1 млрд евро. Как передает Укринформ, об этом в Твиттере сообщает Посольство Великобритании в Украине к 35-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС.



"В течение этих лет Великобритания активно способствовала усилиям по восстановлению зоны отчуждения, в том числе в рамках проекта Нового безопасного конфайнмента, который накрыл уничтоженный реактор", - говорится в сообщении.



Строительство поддержали 45 стран, включительно с Великобританией, и предоставили на этот проект 2,1 млрд евро.



Как сообщал Укринформ, 8 декабря 2016 года Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию, которой провозгласила 26 апреля Международным днем ​​памяти о Чернобыльской катастрофе.



Строительство конфайнмента финансировалось из Чернобыльского фонда "Укрытие", созданного в 1997 году за счет взносов 45 стран-вкладчиков и доноров. Конструкция была построена компанией Novarka, консорциумом французских строительных компаний Vinci i Bouygues i субподрядчиками со всего мира, в состав которых входили и украинские компании.



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