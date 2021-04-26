Eurometal прогнозирует дефицит стальной продукции до конца года По оценкам европейской ассоциации сервисных металлоцентров Eurometal, дефицит стальной продукции на региональном рынке может сохраниться, по меньшей мере, до конца текущего года. Основной причиной такой ситуации является недостаточный объем предложения.



Как отмечает ассоциация, превышение спроса на прокат над предложением со стороны европейских компаний возникло еще в 2019 г. В 2020 г. видимое потребление составило 141 млн. т, тогда как объем поставок упал до 131 млн т.



В 2021 г. дефицит уменьшится до около 3 млн т, однако нехватка проката обострится еще сильнее. Это создает благоприятные условия для повышения цен. По данным Eurometal, средняя маржинальность горячекатаного проката в Евросоюзе достигла 360 евро за т, что более чем на 50% превышает медианный показатель за последние десять лет.



Импорт стальной продукции в ЕС непрерывно сокращается после введения квот в 2018 г. По прогнозу Eurometal, в текущем году доля импорта на региональном рынке сократится до менее 20%, тогда как до введения квот она составляла более 22,5%.



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