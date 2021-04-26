В Запорожье смонтировали первую секцию вантового моста Мостостроители смонтировали первую секцию вантового моста автотранспортной магистрали через Днепр в Запорожье, сообщил глава Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") Александр Кубраков на своей странице в Facebook.



"Имеем исторический день: в Запорожье установлена первая секция вантового моста через Днепр. Это самый сложный этап строительства запорожских мостов", - написал Кубраков.



По его данным, вес 84-метровой конструкции - 720 тонн. Ее монтаж осуществлялся с помощью плавкрана Lifting Chart LK-800 ("Захарий").



"До последнего времени основные работы по строительству вантового моста проводились в Кривой Бухте - именно там собираются секции пролетного строения. Уже собрано четыре секции. Параллельно продолжается устройство буронабивных свай, строится съезд с вантового моста, путепровод над кольцом на Хортице и на железнодорожном путепроводе, под которым проходит автотранспортная магистраль", - рассказал он о ходе работ.



Глава агентства сообщил, что всего через Днепр будет установлено 12 таких около 800-тонных пролетных секций, по шесть на каждом проезде. После того как секции соберут и смонтируют в одно пролетное строение, временные опоры демонтируют и освободят русло Днепра. Далее мостовикам и дорожникам останется проложить дорожное покрытие, обустроить барьерные ограждения, освещение, провести испытания и, наконец, открыть движение по мосту.



Запорожский мост - магистраль протяженностью 9 км, включает шесть транспортных развязок, в составе которых - 27 искусственных сооружений. В том числе ансамбль имеет два внеклассовых моста (балочный и вантовый) с отдельными сооружениями под каждое направление движения. Движение по балочному мосту открыто в декабре 2020 года.



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