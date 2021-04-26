Укроборонпром в 2020 году заработал 2,5 млрд грн Государственный концерн "Укроборонпром" завершил 2020 год с чистой прибылью в 2,5 млрд грн. При этом выполнение финансового плана за прошлый год, в котором было запланировано чистую прибыль на сумму 2,096 млрд грн, составило 121,9%, сообщает проект "Марлин".



По результатам 2019 года концерн отчитался о 1,2 млрд грн прибыли.



За прошлый год предприятиями-участниками концерна уплачено налогов, сборов и других обязательных платежей на 7,1 млрд грн, что больше от запланированной оплаты на 182 млн грн.



Вместе с тем анализ отчета 2020 года свидетельствует, что по показателю чистый доход от реализации продукции на внутреннем рынке и на экспорт, выполнение плана составило 89,3% или 37,4 млрд грн. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года данный показатель уменьшился на 2,3 млрд грн (на 5,8%).



На запрос проекта в "Укроборонпроме" объяснили, что на объемы реализации продукции негативно повлияли ограничения, которые были введены в стране и в мире, в связи с пандемией коронавирусной болезни.



Также были перечислены другие проблемы, которые повлияли на производственные и финансовые показатели. А именно: налоговая нагрузка на предприятия; компенсация расходов Пенсионному фонду Украины на выплату и доставку льготных пенсий; низкая загруженность производственных мощностей предприятий государственными контрактами и незначительным финансированием заключенных контрактов; неудовлетворительная работа некоторых руководителей в управлении государственным имуществом.



В течение 2020 года уволены с работы – 7 руководителей; освобождены от исполнения обязанностей – 8 руководителей, а также 1 руководитель был привлечен к дисциплинарной ответственности.



По итогам прошлого года, расходы на оплату труда на предприятиях концерна достигли 11 млрд грн и были распределены среди 67 252 работников.



По состоянию на 31 декабря 2020 в управлении государственного концерна находятся 118 субъектов хозяйствования: 7 казенных предприятий, 99 государственных предприятий и 12 акционерных обществ.



Напомним, "Укроборонпром" в рамках выполнения решения Кабмина передал в Фонд госимущества 15 государственных предприятий и корпоративные права еще 2 акционерных обществ.



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