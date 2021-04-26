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Метинвест изготовил уникальную сталь для строительства НБК над ЧАЭС

26.04.21 09:57
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Украинская горно-металлургическая группа "Метинвест" в кратчайшие сроки поставила в Италию 13,3 тысячи тонн уникальной стали для реализации проекта по строительству стометровой арки безопасности над 4-м энергоблоком Чернобыльской АЭС.

Об этом говорится в материале УНИАН со ссылкой на слова управляющего директора Metinvest Europe Роберто Ре.

"В проекте выдвигались особые технические требования к качеству и химическому составу стали. Также сталь должна была соответствовать и европейским, и украинским стандартам. Кроме того, каждый лист проходил обязательную сертификацию независимыми экспертами", - сказал Ре.

Он рассказал, что как только итальянская компания Cimolai, которая проектировала и изготавливала стальные конструкции, объявила требования к материалам, стало ясно, что для проекта потребуется специальная сталь высокого качества.

"Мы сразу же обратились к нашим коллегам на "Азовстали" с просьбой изучить возможность обеспечить требуемые характеристики стали. И как только нам это подтвердили, мы сразу же связались с Cimolai и предоставили полную гарантию как качества стали, так и качества готовой продукции", - сказал Ре.

Стальные заготовки для реализации проекта были произведены на мариупольском металлургическом комбинате "Азовсталь", а затем по морю доставлены в Италию, где на заводе "Метинвеста" Trametal из них изготовили прокат. После этого стальной прокат проходил специальную термическую обработку, чтобы обеспечить выполнение всех необходимых тестов.

По его словам, проект до сих пор является одним из самых крупных, с которым работала компания. Для строительства нового саркофага "Метинвест" поставил 13,3 тысячи тонн уникальной стали.

МинПром

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