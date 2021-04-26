Нацбанк прогнозирует снижение госдолга до 55,8% ВВП Государственный и гарантированный долг Украины после роста в минувшем году с 50,3% ВВП до 60,8% ВВП в 2021 году снизится до 55,8% ВВП. Такой обновленный прогноз содержится в инфляционном отчете Национального банка, передает Интерфакс-Украина.



"Соблюдение взвешенной фискальной политики в условиях роста экономики и низкой волатильности обменного курса позволит возобновить снижение уровня государственного и гарантированного государством долга, а также удерживать его ниже 60% ВВП", – отмечает НБУ.



Согласно его оценкам, за первые два месяца этого года долг уже снизился до 58,4% ВВП, составляя в абсолютном выражении 2,55 трлн грн (36,5% – в нацвалюте и 63,5% – в иностранной валюте).



Нацбанк указывает, что в текущем году правительство все еще будет сохранять значительный дефицит бюджета (по оценкам НБУ - 4% ВВП, 200,2 млрд грн) для оживления экономики и преодоления пандемии.



"Однако в дальнейшем в условиях устойчивого роста экономики государственные стимулы уменьшатся, что позволит постепенно улучшать долговую позицию. Соответственно в 2022-2023 годах ожидается сокращение дефицита до 3% ВВП (165 млрд грн в 2022 и 181,9 млрд грн в 2023 году)", – указано в отчете.



Согласно ему, Нацбанк не ожидает в ближайшие три года финансирования НАК "Нафтогаз Украины" и докапитализации госбанков. А объемы предоставления госгарантий, по его оценкам, сократятся с 80 млрд грн в этом году до 34,4 млрд грн в следующем и 36,8 млрд грн – в 2023 году.



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