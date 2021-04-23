В Европе снизились цены на газ Фьючерсные цены на природный газ ресурса мая на нидерландском хабе TTF в ходе торгов в пятницу, 23 апреля, обвалились более чем на 8% – до 19,655 евро за МВт-ч.



Согласно данным торгов, в начале дня цена достигала 21,175 евро за МВт-ч, передает отраслевое издание ExPro.



Однако затем цены упали до уровня начала года.



В начале дня цены снижались на фоне ожидаемого потепления, а также стабильных поставок газа. Трейдеры отмечали, что происходит коррекция цен после роста в предыдущие недели.



Вместе с тем, во второй половине дня, основным фактором, повлиявшим на рынок и вызвал обвал цен, стала публикация словацким оператором ГТС Eustream номинаций на вход в точке "Вельке Капушаны". Так, по данным Eustream 24 апреля ожидается рост поставок газа по украинскому направлению в Словакию в два раза – с 78,8 млн до 142,8 млн кубометров.



Как сообщалось, ранее стало известно, что Оператор ГТС Украины выставил на аукцион дополнительные транзитные мощности на май в объеме 63,7 млн куб. м в сутки. Этот объем составляет половину от задействованной на данный момент транзитной мощности.



У "Газпрома" на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м – это 109 млн куб. м в сутки. Еще 15 млн куб м забронировано дополнительно на регулярном аукционе 19 апреля – всего 124 млн куб. м в сутки.



В апреле "Газпром" прокачивает через Украину в среднем по 124 млн куб. м в сутки, полностью выбирая забронированный объем.



МинПром

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