Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Эксперты ожидают ускорения роста экономики и инфляции

23.04.21 17:02
печать
размер текста:

Рост ВВП Украины в 2021 году ожидается на уровне 4,1% по сравнению с предыдущей оценкой 3,2% на июль 2020 года, в 2022 году – 3,7% (3,5%). Об этом сказано в консенсус-прогнозе, который подготовили Минэкономики и представительство ЮНИСЕФ в Украине.

Как отмечают эксперты, рост ВВП постепенно увеличит потребность в рабочей силе – уровень безработицы будет снижаться. Но он не выйдет на допандемичный уровень (консенсусная оценка на 2021 год сохранилась на уровне предыдущей – 9,2%, на 2022 год – повысилась до 8,7% (8,5%).

Оценка инфляции (в расчете декабрь к декабрю) на 2021 год составляет 7,4% против 6% (предыдущая оценка), на 2022 год – 6,6% в отличие от 6% соответственно.

В 2023-2024 годах, по мнению экспертов, продолжится рост ВВП на уровне 3,5% в 2023 году и 3,9% в 2024 году, а инфляция вернется к целевым ориентирам НБУ (5,7% в 2023 году и 5,1% в 2024 году).

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
17:52
В Европе снизились цены на газ
16:21
Метинвест стал стратегическим партнером развития заповедника Хортица
15:51
ОГХК продолжает отгружать арестованный ГБР ильменит в Китай
15:29
ЮУАЭС подключила к сети третий энергоблок
15:18
Модернизация системы освещения сэкономит Азовстали 15 млн грн в год
14:38
ОГТСУ планирует закупать газ на бирже для балансировки и собственных нужд
14:16
Eurofer выступил с инициативой ограничить экспорт металлолома
14:14
Antofagasta уменьшила выпуск меди из-за снижения сортности руды
13:56
Gerdau нарастит выплавку спецсталей
13:39
Горняки требуют от Кабмина установить адекватную цену на уголь
13:17
Пик инфляционного всплеска придется на июль-сентябрь – НБУ
12:56
Долги по зарплате превысили миллиард: шахтеры Донбасса требуют реакции президента
12:55
ThyssenKrupp начала процедуру продажи Acciai Speciali Terni
12:40
Рост цен на углерод и инвестиций в зеленую инфраструктуру будет стимулировать мировой ВВП
12:19
На ЮУАЭС подключили энергоблок №3 после успешного планового ремонта
11:59
В США хотят увеличить налоги для богатых для борьбы с неравенством
11:52
Нацбанк прогнозирует улучшение ситуации с занятостью
11:34
Импорт э/энергии из РФ и Беларуси составит примерно треть украинского рынка
11:30
Зеленая энергетика – ключ к декарбонизации экономики
11:15
Кабмин обязал УЗ выплатить в бюджет 750 млн грн
22.04.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!