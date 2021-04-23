Эксперты ожидают ускорения роста экономики и инфляции Рост ВВП Украины в 2021 году ожидается на уровне 4,1% по сравнению с предыдущей оценкой 3,2% на июль 2020 года, в 2022 году – 3,7% (3,5%). Об этом сказано в консенсус-прогнозе, который подготовили Минэкономики и представительство ЮНИСЕФ в Украине.



Как отмечают эксперты, рост ВВП постепенно увеличит потребность в рабочей силе – уровень безработицы будет снижаться. Но он не выйдет на допандемичный уровень (консенсусная оценка на 2021 год сохранилась на уровне предыдущей – 9,2%, на 2022 год – повысилась до 8,7% (8,5%).



Оценка инфляции (в расчете декабрь к декабрю) на 2021 год составляет 7,4% против 6% (предыдущая оценка), на 2022 год – 6,6% в отличие от 6% соответственно.



В 2023-2024 годах, по мнению экспертов, продолжится рост ВВП на уровне 3,5% в 2023 году и 3,9% в 2024 году, а инфляция вернется к целевым ориентирам НБУ (5,7% в 2023 году и 5,1% в 2024 году).



МинПром



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