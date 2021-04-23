Метинвест стал стратегическим партнером развития заповедника Хортица Крупнейшая горно-металлургическая компания "Метинвест" стала стратегическим партнером национального проекта трансформации острова Хортица



Сегодня, 23 апреля, в историко-культурном комплексе "Запорожская Сечь" состоялось подписание меморандума между Министерством культуры и информационной политики Украины, Запорожской областной государственной администрацией и комбинатом "Запорожсталь", сообщает пресс-служба предприятия.



Меморандум закрепил консолидацию усилий государства и бизнеса по комплексному восстановлению Хортицы. «Метинвест» полностью профинансировал разработку концепции проекта реконструкции Музея истории Запорожского казачества и Кургана единства на острове.



Первым шагом станет реконструкция Музея истории Запорожского казачества и Кургана единства на острове, которую планируют выполнить к 30-летию годовщины независимости Украины. Музей истории запорожского казачества вошел в список 150 туристических «магнитов», которые планируется реконструировать в ходе реализации инициативы Президента Украины «Большая реставрация».



"Сегодня мы начинаем большую работу по возрождению острова Хортица. Проект реализуется под личным контролем президента Украины Владимира Зеленского. Любые преобразования на острове возможны только с сохранением культурного и научного наследия. Важно, что к нам присоединяется для реализации этого глобального проекта инвестор, международная компания "Метинвест", у которой есть успешный опыт реализации проектов национального масштаба и которая готова стать проводником преобразований Хортицы. Это партнер, который вызывает доверие. Наша общая задача — делать все качественно, прозрачно, в диалоге с общественностью", - сказал министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.



Председатель Запорожской ОГА Александр Старух выразил уверенность, что проект станет примером успешного государственно-частного партнерства.



«Уверен, что синергия работы власти, крупного бизнеса, привлечения общественности даст результат, которым мы будем гордиться. Но считаю, что ключевое понятие здесь — ответственность каждого из нас. Именно поэтому мы инициировали проведение в Запорожье дискуссионной платформы «Хортица: выдающаяся история — большое будущее». Нам очень важно услышать все мнения, понять их и учесть, - сказал Старух. -Проект реконструкции Национального заповедника «Хортица» представляет полное обновление острова с максимально бережной реконструкцией инфраструктуры, с сохранением природного баланса и биоценоза заповедника. Ключевая задача проекта — восстановить и реконструировать существующие объекты, полностью исключая новые застройки».



"Строительство главного туристического магнита Хортицы — историко-культурного комплекса "Запорожская Сечь" — когда-то профинансировал и построил "Запорожсталь". Новый проект реконструкции — это новый этап сотрудничества бизнеса и государства. Мы чувствуем особую связь с главной дестинацией Запорожья и стремимся сделать ее еще более величественной, привлекательной и комфортной для миллионов украинцев и гостей города", - добавил генеральный директор "Запорожстали" Александр Мироненко.



В 2007 году "Запорожсталь" полностью профинансировал создание историко-культурного комплекса "Запорожская Сечь" на о. Хортица, который воссоздает образ казацкой столицы и атмосферу времён казачества и является единым собирательным образом всех существовавших в старину Сечей. Здесь собраны самые интересные элементы архитектуры, культуры, быта и жизни запорожских казаков. При этом "Запорожсталь" также финансировал создание военной пушкарни, экспозиций "Казацкий лагерь", "Времена казацкие – Сечи запорожские", реконструкцию музейных студий заповедника и подводные археологические экспедиции по подъему со дна реки Днепр артефактов для музея.



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