ЮУАЭС подключила к сети третий энергоблок В пятницу, 23 апреля, в 2:48 на Южно-Украинской АЭС подключили энергоблок №3 после успешного завершения среднего планового ремонта. Об этом сообщает пресс-служба атомной электростанции.



Отмечается, что на сегодня оборудование первого, второго и третьего энергоблоков ЮУАЭС работает в заданном режиме.



Также в пресс-службе добавили, что радиационный фон на промышленной площадке находится на уровне естественных фоновых значений, которые были замерены до пуска электростанции. На 23 апреля он составляет 0,09 мкЗв/час.



Напомним, в марте на энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС ввели в эксплуатацию систему принудительного сброса давления из системы герметичного ограждения реакторной установки. По данным НАЭК "Энергоатома", такая технология внедрена в Украине впервые в рамках проекта Европейского банка реконструкции и развития, "Евратома", а также Комплексной программы повышения безопасности действующих энергоблоков.



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