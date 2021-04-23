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ОГТСУ планирует закупать газ на бирже для балансировки и собственных нужд

23.04.21 14:38 , Укринформ
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ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) планирует закупать газ на бирже для балансировки и собственных нужд.
Как передает Укринформ, об этом рассказал глава компании Сергей Макогон в интервью Экономической правде.

"Мы уже интегрировались с рядом бирж, сейчас готовимся к выходу на биржу. Там есть определенные технические проблемы, связанные с получением согласования от регулятора, синхронизация IТ-систем, потому что нужно работать онлайн", – сказал С.Макогон.

По его мнению, уже в июне-июле ОГТСУ начнет закупать газ на бирже. Оператор будет покупать газ для балансировки и для внутренних нужд.

"Скорее всего, это будут не все объемы на производственно-технологические расходы, потому что в прошлом году мы купили около 2-3 млрд кубометров, но, если мы такие объемы выбросим на рынок, то цена просто взлетит в космос", – объяснил С.Макогон.

Как сообщалось, в январе президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в закон "О государственных закупках". Закон был разработан с целью усовершенствования законодательства для создания возможностей для покупки ОГТСУ газа на торговой платформе, то есть бирже.

Предполагается, что это будет способствовать повышению ликвидности и развитию оптового рынка краткосрочных стандартизированных продуктов при покупке газа для балансировки системы.

МинПром



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