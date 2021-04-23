Eurofer выступил с инициативой ограничить экспорт металлолома Европейская сталелитейная ассоциация Eurofer предлагает ограничить экспорт металлолома из ЕС в страны, которые не соответствуют экологическим стандартам Евросоюза, в том числе при производстве стали. Об этом заявил генеральный директор Eurofer Аксель Эггерт, пишет GMK Center.



По его мнению, ограничение экспорта лома из ЕС в страны, не соответствующие европейским экологическим стандартам, может способствовать достижению климатической цели по сокращению выбросов парниковых газов в ЕС к 2050 году.



"Eurofer не хочет введения запрета на экспорт, а хочет, чтобы стандарты стран происхождения лома соответствовали стандартам стран назначения, как и в Базильской конвенции", – сообщил Эггерт.



ЕС в 2020 году экспортировала в третьи страны 17,5 млн т лома. Импорт лома в ЕС из третьих стран за год составил 4,1 млн т. Основные направления экспорта – Турция, Египет, Пакистан, Индия и США.



Напомним, что ЕС намерен достичь углеродной нейтральности к 2050 году. С этой целью Европейский совет и Европарламент договорились сократить выбросы парниковых газов на территории ЕС на 55% к 2030 году.



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