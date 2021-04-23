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Antofagasta уменьшила выпуск меди из-за снижения сортности руды

23.04.21 14:14 , МеталлТорг ру
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Согласно Kitconews, горнопромышленная компания Antofagasta сообщила, что ее производство меди составило в первом квартале 2021 г. 183 тыс. т, на 5,7% меньше, чем в таком же квартале 2020 г., и на 5% меньше, чем в предыдущем квартале. Снижение показателя связывается со снижением сортности руды на проекте Los Pelambres.

Производство золота составило у компании по итогам первого квартала 59,1 тыс. унций, на 9,2% меньше, чем в аналогичном периоде 2020 г., и на 8,0% больше, чем в четвертом квартале минувшего года, благодаря улучшению качества руды на Los Pelambres.

Выпуск молибдена составил в отчетном периоде 3000 т, на 600 т больше, чем в первом квартале 2020 г., но на 700 т меньше, чем в четвертом квартале прошлого года.

Чистые финансовые издержки составили в первом квартале текущего года 1,16 долл. на фунт по сравнению с 1,10 долл. на фунт в первом квартале 2020 г. и 1,14 долл. на фунт в предыдущем.

Прогноз производства меди на текущий год составляет у компании 730-760 тыс. т при чистых издержках на уровне 1,25 долл. на фунт и капитальных затратах в размере 1,6 млрд долл. Antofagasta ожидает некоторого увеличения выпуска меди во втором полугодии.

МинПром

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