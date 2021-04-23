Gerdau нарастит выплавку спецсталей Как сообщает Metal Bulletin, бразильский производитель стали Gerdau инвестирует около 1 млрд реалов (179 млн долл.) в модернизацию и расширение производственных мощностей в своем подразделении специальной стали в Бразилии на фоне ожидаемого восстановления спроса как в автомобильной, так и в производственной промышленности.



Основная часть этих инвестиций направлена в подразделение в Пиндамонхангабе на юго-востоке штата Сан-Паулу. В ноябре 2018 года компания Gerdau объявила, что потратит 140 млн долл. на увеличение мощностей по производству стали в Пиндамонхангабе до 1 млн. тонн в год с 620 000 тонн в год. На заводе Charqueadas будет установлена новая печь для обжига.



Ожидается, что новое оборудование непрерывной разливки на этой установке будет запущено в августе 2022 года и, помимо увеличения мощности, позволит провести технологическое обновление.



В 2020 г. Gerdau произвела на своих бразильских предприятиях 661 тыс. тонн высококачественного сортового проката для машиностроения. В 2021 г. она планирует довести этот показатель до около 880 тыс. тонн.



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