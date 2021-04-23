Долги по зарплате превысили миллиард: шахтеры Донбасса требуют реакции президента Ситуация с выплатой зарплат шахтерам вновь приобретает угрожающие масштабы. Об этом заявила народный депутат Виктория Гриб.



"По состоянию на 21 апреля долг перед работниками госшахт перевалил за полтора миллиарда гривен", - сказала она, добавив, что с начала года долг увеличился на 1 млрд грн.



В.Гриб также рассказала о встрече, которую она провела вчера с представителями профсоюзов горняков Донецкой области. "Услышала много лестных слов в адрес правительства. Людей удивляет безразличие, с которым к ним относятся в столице. Они работают фактически на линии огня. Это адский и опасный труд, с недавних пор ещё и неоплачиваемый. Ни копейки денег не выделяется на развитие и модернизацию, идут разговоры о закрытии угледобывающих предприятий. А ведь речь идет о моногородах, где местные бюджеты – под угрозой разорения", - подчеркивает она.



Нардеп выразила уверенность, что если правительство срочно не вмешается в ситуацию, то Доброполью, Мирнограду, десяткам шахтерских городков Донбасса грозит вымирание. А если учесть, что шахты еще и отключают от электроэнергии, то это вообще чревато экологической катастрофой, отмечает политик.



"Шахтеры просить президента Зеленского лично вмешаться в ситуацию, чтобы срочно погасить долги по зарплате и решить вопрос с поставками электроэнергии на шахты. Требуют диалога и личной встречи. Постараемся организовать", - рассказала В.Гриб.



МинПром



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