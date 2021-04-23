ThyssenKrupp начала процедуру продажи Acciai Speciali Terni Как сообщает новостной портал Teleborsa, немецкая группа ThyssenKrupp начала процедуру продажи Acciai Speciali Terni, сталелитейного центра, в котором работают 2400 сотрудников. Это следует из сообщения профсоюзов после встречи с Массимилиано Бурелли, генеральным директором AST Terni.



На данный момент фаза 1 обеспечивает доступ к ограниченной части документации комнаты данных для продажи компании. Эта фаза, ппоясняется в профсоюзной записке, опубликованной Siderweb, должна длиться до 30-60 дней и полностью управляется инвестиционным банком JPMorgan, который должен будет определить игроков, обладающих характеристиками для следующих фаз, и прибыть при обязательных предложениях.



По словам Антонио Марчегальи, генерального директора и президента компании Marcegaglia, одной из заинтересованных компаний, безусловно, является Marcegaglia, который уже получил доступ к информационной комнате.



"Наш интерес основан на твердом промышленном плане, мы потребляем около 500 тысяч тонн нержавеющей стали в год, и 30% поступает из Терни, - пояснил менеджер. - У нас также есть проект по работе с углеродистой сталью. Я также считаю, что еще одна выгода в том, что компания остается итальянской, и у нас есть экономические и управленческие ресурсы, чтобы иметь возможность высказать свое мнение".



Другие компании, заинтересованные в операции, стоимость которой может составлять от 700 млн долл. до 1 млрд долл., – это Acerinox, Aperam Steel, Posco Steel, Baosteel, US Steel, Outokumpu.



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