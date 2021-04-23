Рост цен на углерод и инвестиций в зеленую инфраструктуру будет стимулировать мировой ВВП Сочетание неуклонно растущих цен на углерод и инвестиций в "зеленую" инфраструктуру может стимулировать рост мирового ВВП более чем на 0,7% ежегодно в течение следующих 15 лет и создать миллионы новых рабочих мест, сообщила глава МВФ Кристалина Георгиева на онлайн-саммите по климату в четверг.



"Поступления от сборов на выбросы углерода могут помочь обеспечить справедливый переход, компенсируя рост цен домохозяйствам и помогая предприятиям и работникам переходить от видов деятельности с высокой углеродоемкостью к низкоуглеродным видам деятельности", — отметила К.Георгиева.



Кроме того, она предложила ввести минимальный международный уровень цен на углерод для крупных эмитентов в рамках "Большой двадцатки".



"Сосредоточение внимания на минимальной цене углерода для небольшой группы крупных эмитентов может способствовать достижению целей Парижского соглашения, охватывая до 80% мировых выбросов", — заявила глава МВФ.



По ее словам, такой минимальный уровень цен должен быть прагматичным и справедливым, включая дифференцированное ценообразование для стран, находящихся на разных уровнях экономического развития. Это может быть реализовано с помощью налогов на выбросы углерода, систем торговли выбросами или аналогичных мер в соответствии с местными практиками.



Также, согласно данным К.Георгиевой, средняя мировая цена углерода в настоящее время составляет 2 доллара за тонну и должна вырасти до 75 долларов за тонну к 2030 году, чтобы сократить выбросы в соответствии с целями Парижского соглашения.



Как сообщалось, Европейский Союз в контексте реализации стратегии Green Deal намерен реформировать рынок углерода, что, по словам главы комитета Европарламента по вопросам экологии, здравоохранения и продовольственной безопасности Паскаля Канфана, повлечет за собой установление цены около 50 евро за тонну СО2 внутри ЕС.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



