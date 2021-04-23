В США хотят увеличить налоги для богатых для борьбы с неравенством Президент США Джо Байден планирует повысить налоги для богатых. Налоговая ставка на прирост капитала для богатых может вырасти почти в два раза. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.



Байден хочет повысить налог до 39,6% с целью покрыть большую часть социальных расходов, которые направлены на устранение неравенства, рассказал собеседник издания.



Сейчас налоговая ставка для американцев с годовым доходом в размере 1 млн долларов и более составляет 20%.



Как отмечает Bloomberg, для тех, кто зарабатывает не менее 1 млн долларов, новая максимальная ставка в сочетании с существующим подоходным налогом на инвестиционный доход означает, что ставки федерального налога для богатых инвесторов могут достигать 43,4%.



Налог на доход от инвестиций в размере 3,8%, который финансирует программы в рамках реформы здравоохранения Obamacare, будет сохранен.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



