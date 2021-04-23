Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Зеленая энергетика – ключ к декарбонизации экономики

23.04.21 11:30
печать
размер текста:

Цели декарбонизации и взятые в рамках Парижского соглашения, а также более новой стратегии - Европейского зеленого курса требуют от Украины дальнейшего увеличения доли ВИЭ в общем объеме производства э/э. Об этом заявил народный депутат Сергей Магера.

"Но здесь слова нашей власти расходятся с делами. Сегодня государство не рассчиталось перед зеленой энергетикой на сумму 18 млрд грн. Это накопленный в 2020 году долг, и он продолжает расти, поскольку ключевые вопросы в 2021 году власть так и не решила. Согласитесь, в таких условиях трудно развивать отрасль", - сказал С.Магера.

Он напомнил, что Госэнергоэффективности инициировало разработку и внедрение Net Energy Metering. Это механизм производства и потребления энергии из ВИЭ. Он позволяет поставлять в сеть избыточную э/э, и использовать ее в любой момент. Параллельно с этим планируется внедрить систему Гарантии происхождения э/э из ВИЭ. Если при производстве продукции использовалась зеленая энергия, это отразиться в системе и станет важным аргументов при экспорте в ЕС и расчете углеродной пошлины СВАМ.

Нардеп считает, что декарбонизация является жизненно необходимым процессом для украинской экономики. За прошлый год Украина импортировала нефтепродуктов и газа на 7,5 млрд долл. Это неразумные траты, которые еще и вредят экологии, здоровью людей, считает он.

"Если развивать внутреннее производство электроэнергии, в том числе за счет за счет роста зеленой генерации, мы сохраним деньги внутри страны и обретем энергетическую независимость. Импорт э/э из Беларуси и РФ не должен больше повториться", - уверен он.

Напомним, в 2020 году ВИЭ произвели 10,9 млрд кВт/ч электроэнергии. В 2022 году объем производства зеленой э/э превысит 15 млрд кВт/ч. Такой рост связан с постепенным подключением к сети новых мощностей.

В прошлом году в отрасль ВИЭ было инвестировано 1,24 млрд евро, а мощности зеленой генерации выросли на 22%, по сравнению с 2019 годом. Пропорционально росту новых мощностей растет отпуск зеленой э/э потребителям. По прогнозам НКРЭКУ, в 2021 году общая стоимость электроэнергии, полученной ВИЭ, вырастет на 23,3%, до 50 млрд грн.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
11:59
В США хотят увеличить налоги для богатых для борьбы с неравенством
11:52
Нацбанк прогнозирует улучшение ситуации с занятостью
11:34
Импорт э/энергии из РФ и Беларуси составит примерно треть украинского рынка
11:15
Кабмин обязал УЗ выплатить в бюджет 750 млн грн
10:57
НБУ прогнозирует летом рост цен на газ
10:40
В Германии образовался дефицит листового проката
10:38
Украина может столкнуться с дефицитом дизтоплива в случае запрета на курсирование цистерн
10:27
Планы украинской власти по сокращению выбросов СО2 выглядят нелепо - мнение
10:13
Posco обдумывает строительство крупного меткомбината в Индии
09:56
СБУ провела обыск в офисе Коломойского
09:36
По итогам I квартала Украина заняла 13-е место в рейтинге Worldsteel
09:02
На мировом рынке алюминия сформировался небольшой дефицит
08:54
Шмыгаль обещает сократить количество чиновников
08:04
УЗ и Pesa будут сотрудничать в рамках восстановления дизель-прездов
22.04.21
17:57
Металл Холдинг сократил прибыль на 23%
17:36
Экономический подъем зависит от прогресса в вакцинации – Лагард
17:18
В России обнаружили признаки картельного сговора на рынке металлопроката
17:02
Украине предстоит преодолеть крупнейшие вызовы за всю историю независимости – Магера
16:56
Китай достигнет углеродной нейтральности намного быстрее многих развитых стран
16:36
Кабмин просят продлить срок действия ПСО для производителей тепла
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!