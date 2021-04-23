Зеленая энергетика – ключ к декарбонизации экономики Цели декарбонизации и взятые в рамках Парижского соглашения, а также более новой стратегии - Европейского зеленого курса требуют от Украины дальнейшего увеличения доли ВИЭ в общем объеме производства э/э. Об этом заявил народный депутат Сергей Магера.



"Но здесь слова нашей власти расходятся с делами. Сегодня государство не рассчиталось перед зеленой энергетикой на сумму 18 млрд грн. Это накопленный в 2020 году долг, и он продолжает расти, поскольку ключевые вопросы в 2021 году власть так и не решила. Согласитесь, в таких условиях трудно развивать отрасль", - сказал С.Магера.



Он напомнил, что Госэнергоэффективности инициировало разработку и внедрение Net Energy Metering. Это механизм производства и потребления энергии из ВИЭ. Он позволяет поставлять в сеть избыточную э/э, и использовать ее в любой момент. Параллельно с этим планируется внедрить систему Гарантии происхождения э/э из ВИЭ. Если при производстве продукции использовалась зеленая энергия, это отразиться в системе и станет важным аргументов при экспорте в ЕС и расчете углеродной пошлины СВАМ.



Нардеп считает, что декарбонизация является жизненно необходимым процессом для украинской экономики. За прошлый год Украина импортировала нефтепродуктов и газа на 7,5 млрд долл. Это неразумные траты, которые еще и вредят экологии, здоровью людей, считает он.



"Если развивать внутреннее производство электроэнергии, в том числе за счет за счет роста зеленой генерации, мы сохраним деньги внутри страны и обретем энергетическую независимость. Импорт э/э из Беларуси и РФ не должен больше повториться", - уверен он.



Напомним, в 2020 году ВИЭ произвели 10,9 млрд кВт/ч электроэнергии. В 2022 году объем производства зеленой э/э превысит 15 млрд кВт/ч. Такой рост связан с постепенным подключением к сети новых мощностей.



В прошлом году в отрасль ВИЭ было инвестировано 1,24 млрд евро, а мощности зеленой генерации выросли на 22%, по сравнению с 2019 годом. Пропорционально росту новых мощностей растет отпуск зеленой э/э потребителям. По прогнозам НКРЭКУ, в 2021 году общая стоимость электроэнергии, полученной ВИЭ, вырастет на 23,3%, до 50 млрд грн.



МинПром



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