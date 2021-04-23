Кабмин обязал УЗ выплатить в бюджет 750 млн грн Кабинет министров утвердил годовой отчет "Укрзализныци" за 2019 год и обязал компанию перечислить в госбюджет 749,5 миллиона гривень дивидендов. Об этом говорится в соответствующем распоряжении Кабмина.



Документом поручено утвердить на годовом собрании акционерного общества "Укрзализныця" годовой отчет компании, а также отчеты набсовета и правления за 2019 год.



Также распоряжением поручено утвердить распределение чистой прибыли "Укрзализныци" за 2019 год, в частности, направить 30% прибыли в размере 749,5 млн грн на выплату дивидендов в государственный бюджет, а оставшиеся 70% прибыли в сумме 1,75 млрд грн – на покрытие убытков прошлых лет (за вычетом стоимости временного контрольного пункта въезда на "Чонгар" в размере 115,6 млн грн эта сумма составит 1,63 млрд грн).



Выплату дивидендов поручено провести в соответствии с требованиями законодательства не позднее 30 июня 2021 года.



"Укрзализныця" в 2019 году увеличила чистую прибыль в 14,7 раза – до 2,99 млрд грн. По итогам 2020 года УЗ получила чистый убыток в размере 11,9 млрд грн.



В марте Кабинет министров утвердил финансовый план УЗ на 2021 год, предусматривающий доход компании в сумме 93 млрд грн и прибыль на уровне 3,6 млрд грн.



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