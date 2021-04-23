Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Кабмин обязал УЗ выплатить в бюджет 750 млн грн

23.04.21 11:15 , Экономическая правда
печать
размер текста:

Кабинет министров утвердил годовой отчет "Укрзализныци" за 2019 год и обязал компанию перечислить в госбюджет 749,5 миллиона гривень дивидендов. Об этом говорится в соответствующем распоряжении Кабмина.

Документом поручено утвердить на годовом собрании акционерного общества "Укрзализныця" годовой отчет компании, а также отчеты набсовета и правления за 2019 год.

Также распоряжением поручено утвердить распределение чистой прибыли "Укрзализныци" за 2019 год, в частности, направить 30% прибыли в размере 749,5 млн грн на выплату дивидендов в государственный бюджет, а оставшиеся 70% прибыли в сумме 1,75 млрд грн – на покрытие убытков прошлых лет (за вычетом стоимости временного контрольного пункта въезда на "Чонгар" в размере 115,6 млн грн эта сумма составит 1,63 млрд грн).

Выплату дивидендов поручено провести в соответствии с требованиями законодательства не позднее 30 июня 2021 года.

"Укрзализныця" в 2019 году увеличила чистую прибыль в 14,7 раза – до 2,99 млрд грн. По итогам 2020 года УЗ получила чистый убыток в размере 11,9 млрд грн.

В марте Кабинет министров утвердил финансовый план УЗ на 2021 год, предусматривающий доход компании в сумме 93 млрд грн и прибыль на уровне 3,6 млрд грн.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
11:59
В США хотят увеличить налоги для богатых для борьбы с неравенством
11:52
Нацбанк прогнозирует улучшение ситуации с занятостью
11:34
Импорт э/энергии из РФ и Беларуси составит примерно треть украинского рынка
11:30
Зеленая энергетика – ключ к декарбонизации экономики
10:57
НБУ прогнозирует летом рост цен на газ
10:40
В Германии образовался дефицит листового проката
10:38
Украина может столкнуться с дефицитом дизтоплива в случае запрета на курсирование цистерн
10:27
Планы украинской власти по сокращению выбросов СО2 выглядят нелепо - мнение
10:13
Posco обдумывает строительство крупного меткомбината в Индии
09:56
СБУ провела обыск в офисе Коломойского
09:36
По итогам I квартала Украина заняла 13-е место в рейтинге Worldsteel
09:02
На мировом рынке алюминия сформировался небольшой дефицит
08:54
Шмыгаль обещает сократить количество чиновников
08:04
УЗ и Pesa будут сотрудничать в рамках восстановления дизель-прездов
22.04.21
17:57
Металл Холдинг сократил прибыль на 23%
17:36
Экономический подъем зависит от прогресса в вакцинации – Лагард
17:18
В России обнаружили признаки картельного сговора на рынке металлопроката
17:02
Украине предстоит преодолеть крупнейшие вызовы за всю историю независимости – Магера
16:56
Китай достигнет углеродной нейтральности намного быстрее многих развитых стран
16:36
Кабмин просят продлить срок действия ПСО для производителей тепла
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!