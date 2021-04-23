НБУ прогнозирует летом рост цен на газ Летом 2021 года стоимость природного газа более чем вдвое будет превышать ценовые минимумы прошлого лета. Ожидается, что тарифы на ЖКУ также будут расти. Об этом говорится в "Инфляционном отчете" Национального банка Украины (апрель 2021 года).



Как отмечается в обзоре, по итогам 2021 года цена газа будет близка к прошлогодней благодаря постепенному снижению цены газа на европейских газовых хабах в течение года и усилению конкуренции на внутреннем рынке.



"Однако тарифы на отопление и горячее водоснабжение будут повышаться, поскольку они не корректировались в 2020 году, несмотря на подорожание газа и рост расходов на оплату труда", - говорится в документе.



Напомним, цена импортного газа упала до минимума в июне 2020 года - 88 долларов за тысячу кубометров. После этого она росла и достигла максимума в 250 долларов в начале 2021 года. В марте цена снова упала до 210 долларов.



Средняя цена природного газа для бытовых потребителей во втором полугодии 2020 года выросла на 60% до 8 519,7 грн (с НДС и с учетом тарифов на транспортировку и распределение) за 1 тыс. куб. м. Цена газа для бытовых потребителей оказалась на 40% выше, чем для небытовых.



МинПром









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