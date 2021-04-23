Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

В Германии образовался дефицит листового проката

23.04.21 10:40 , Металлоснабжение и сбыт
печать
размер текста:

Как сообщает S&P Global Platts со ссылкой на германскую ассоциацию металлотрейдеров BDS, в марте складские запасы дистрибьюторов продолжили снижение. Этот процесс продолжается на протяжении восьми месяцев подряд.

При этом ситуация является кризисной в сфере листового проката, видимое потребление которого уже несколько месяцев превышает поступления продукции на склады дистрибьюторов.

По данным BDS, в конце марта совокупный объем запасов листового проката составил 1,05 млн. т, то на 2,4% меньше, чем месяцем ранее, и на 13,2% меньше, чем в марте 2020 г. Данный показатель является минимальным с момента объединения Германии в 1989 г.

В то же время, запасы сортового проката увеличились на 2,9% в течение марта до 815,6 тыс. т, а по сравнению с уровнем годичной давности они снизились только на 0,1%. При этом продажи сорта в марте прибавили 1% по сравнению с тем же периодом прошлого года до 327,9 тыс. т, тогда как листа – упали на 14,2% до 642,9 тыс. т.

Как отмечает BDS, германские банки не предоставляют дистрибьюторам дополнительные средства для финансирования закупок проката по более высоким ценам. Между тем, некоторые металлургические предприятия осуществляют отгрузку только при наличии гарантированной кредитной линии.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
11:59
В США хотят увеличить налоги для богатых для борьбы с неравенством
11:52
Нацбанк прогнозирует улучшение ситуации с занятостью
11:34
Импорт э/энергии из РФ и Беларуси составит примерно треть украинского рынка
11:30
Зеленая энергетика – ключ к декарбонизации экономики
11:15
Кабмин обязал УЗ выплатить в бюджет 750 млн грн
10:57
НБУ прогнозирует летом рост цен на газ
10:38
Украина может столкнуться с дефицитом дизтоплива в случае запрета на курсирование цистерн
10:27
Планы украинской власти по сокращению выбросов СО2 выглядят нелепо - мнение
10:13
Posco обдумывает строительство крупного меткомбината в Индии
09:56
СБУ провела обыск в офисе Коломойского
09:36
По итогам I квартала Украина заняла 13-е место в рейтинге Worldsteel
09:02
На мировом рынке алюминия сформировался небольшой дефицит
08:54
Шмыгаль обещает сократить количество чиновников
08:04
УЗ и Pesa будут сотрудничать в рамках восстановления дизель-прездов
22.04.21
17:57
Металл Холдинг сократил прибыль на 23%
17:36
Экономический подъем зависит от прогресса в вакцинации – Лагард
17:18
В России обнаружили признаки картельного сговора на рынке металлопроката
17:02
Украине предстоит преодолеть крупнейшие вызовы за всю историю независимости – Магера
16:56
Китай достигнет углеродной нейтральности намного быстрее многих развитых стран
16:36
Кабмин просят продлить срок действия ПСО для производителей тепла
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!