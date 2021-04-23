Украина может столкнуться с дефицитом дизтоплива в случае запрета на курсирование цистерн Федерация работодателей транспорта Украины (ФРТУ) призывает Кабмин поручить Министерству инфраструктуры Украины доработать проект приказа "Об утверждении Порядка установления запрета эксплуатации грузовых вагонов на железнодорожном транспорте".



ФРТУ подчеркивает, что текущая версия проекта практически не отличается от аналогичных опубликованных проектов, которые вызвали неприятие в бизнес-сообществе и поэтому не были согласованы и приняты. ФРТУ в очередной раз обратилась к Премьер-министру Украины относительно необходимости обеспечения взвешенного подхода к продолжению сверхнормативного срока использования вагонов для недопущения негативных последствий для экономики Украины.



"В текущей версии проекту остаются неурегулированными существенные вопросы и содержатся нормы, которые будут иметь негативное влияние на безопасность нашей страны. Так, согласно пункту 4 данного проекта запрещается эксплуатация вагонов-цистерн (для перевозки опасных грузов), которые не прошли первичную, промежуточную или периодическую проверку. На 1 января 2021 такая проверка проведена только в 240 цистерн. В Украине насчитывается более 17 тыс. вагонов-цистерн, которые относятся к подвижному составу, что подпадает под регулирование этого пункта. Учитывая, что проект приказа вступает в силу со дня его официального опубликования, на территории Украины состоится полная остановка следования вагон-цистерн", - говорится в сообщении ФРТУ.



На данный момент возможно проводить проверку только 200 цистерн ежемесячно, поэтому принятие проекта приказа в текущей редакции существенно повлияет на потребителей дизельного топлива, а это - промышленность и сельское хозяйство Украины, украинская железная дорога и вооруженные силы Украины. Остановка следования вагон-цистерн обострит проблемы с поставками дизельного топлива, что непременно будет негативный эффект на экономическую безопасность Украины, отмечают в ассоциации.



"Уже сейчас наблюдаются перебои в снабжении и критическое снижение запасов дизельного топлива на Укрзализныце. Такое развитие событий приведет к существенному сокращению промышленного и сельскохозяйственного производства, потере рабочих мест и отчислений в государственный бюджет", - подчеркивают в ФРТУ.



В ассоциации также обратили внимание на то, что проект приказа содержит ряд других вопросов, негативно повлияют на рынок железнодорожных перевозок. В частности неприемлемо требование проекта приказа об обязательном осуществления срока службы грузовых вагонов каждые 3 года. Это несет в себе значительные риски длительного согласования технических условий, необходимых для проведения таких ремонтов и в конечном итоге, к невозможности эксплуатации значительного количества подвижного состава.



Кроме того остаются неучтенными предложения ФРТУ о недопустимости установления предельного ограничения срока эксплуатации для специализированного подвижного состава, в частности полувагонов для перевозки окатышей и агломерата. Федерация работодателей транспорта Украины в своем письме к премьер-министру отмечает, что проект нуждается в существенной доработке и не может быть принят в текущей редакции.



МинПром



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