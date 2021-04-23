Планы украинской власти по сокращению выбросов СО2 выглядят нелепо - мнение По сравнению с финансовыми и технологическими возможностями ЕС, планы украинской власти по сокращению выбросов СО2 выглядят просто нелепо. Такое мнение высказал народный депутат Дмитрий Шпенов.



"Во Втором национально-определенном вкладе в Парижское соглашение Украина обязалась до 2030 года снизить выбросы на 65%. То есть на 10% больше, чем Евросоюз! Мы, конечно же, должны всеми силами интегрироваться в ЕС, но важно понимать, что европейцы не любят, когда их обманывают, раздавая невыполнимые обещания", - сказал он.



"Очень надеюсь, что Кабмин прислушается к бизнесу, экспертам и научному сообществу и инициирует в Глазго пересмотр целей Украины по НОВ2 в сторону снижения. Это станет первым шагом к реалистичным зеленым преобразованиям, основанным не на декларациях чиновников, а на возможностях национальной экономики. Кроме того, украинская сторона должна настоять на предоставлении нашей стране специального режима применения СВАМ и финансовой помощи в экомодернизации промышленности", - добавил политик.



Ранее Евросовет и Европарламент сошлись на необходимости учредить Европейский научный консультативный совет по изменению климата, который по сути будет курировать декарбонизацию в Европе. В его задачи будет входить: предоставление консультаций и отчетов об эффективности зеленого перехода, анализ выполнения климатических целей и подготовка бюджетов по сокращению выбросов.



После дискуссий в ЕС окончательно определились с главной целью декарбонизации - сократить выбросы СО2 к 2030 году на 55%. Европарламент предлагал повысить этот показатель до 66%, но в этом случае любую помощь и стимулы по добыче ископаемых источников энергии нужно было бы прекратить до 2025 года. Это слишком резкая смена курса даже для Евросоюза.



Европейский климатический закон устанавливает рамки для экологического законодательства на 30 лет. Конечная цель – достижение к 2050 году полной климатической нейтральности. Первый этап, который продлится до 2030 года, предполагает инвестиции в экомодернизацию в объеме 1 трлн евро. Из них на декарбонизацию металлургии будет потрачено не менее 100 млрд евро.



По мнению экспертов, последние решения европейских властей являются своеобразной подготовкой к климатическому саммиту в Глазго, который состоится в ноябре 2021 года. Таким образом, ЕС создал законодательную рамку, в которую с июля должен вписаться новый закон о введении углеродной пошлины - Carbon Border Adjustment Mechanism или СВАМ.



МинПром



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