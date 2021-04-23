СБУ провела обыск в офисе Коломойского Сотрудники Службы безопасности Украины и Службы внешней разведки поздно вечером провели обыски в бизнес-центре "Миллениум", в котором находится офис олигарха Игоря Коломойского. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



Обыск начался в 20:30. Он проходит по делу "Центрэнерго". Сотрудникам СБУ помогают проводит обыск оперативники Службы внешней разведки.



В то же время в комментарии журналисту "Схем" Михаилу Ткачу сам Коломойский сообщил не получал никаких официальных обращений от правоохранителей, пишет "Радио Свобода". Также он отметил, что его офиса в "Миллениуме" нет. На данный момент бизнесмен находится в Днепре.



Напомним, ПАО "Центрэнерго" перешло под операционный контроль группы "Приват" с июля 2019 года, после избрания президентом Владимира Зеленского. Контроль был установлен после назначения главой компании Владимира Потапенко.



Сам же Коломойский эту информацию отрицал, однако в интервью Цензор.НЕТ назвал новое руководство компании "профессиональными и понятными людьми", признав, что консультирует Потапенко.



В конце мая 2020 года Фонд государственного имущества после трех месяцев неудачных попыток назначил нового руководителя "Центрэнего", однако Потапенко остался работать в дирекции госкомпании. В декабре 2020 года "Центрэнерго" продало практически всю электроэнергию на первый квартал 2021 года связанной с Коломойским компании "Юнайтед Энерджи" по цене ниже себестоимости. Кроме того, госкомпания заключала с ООО "Юнайтед Энерджи" другие сомнительные сделки.



Только в конце февраля 2021 года Фонд госимущества сменил генерального директора ПАО "Центрэнерго" и полностью обновил состав дирекции ПАО "Центрэнерго", назначив новых 8 топ-менеджеров компании.



После смены руководства "Центрэнерго" ограничило поставки электроэнергии связанному с Коломойским трейдеру "Юнайтед Энерджи" из-за наличия просроченной задолженности.



МинПром



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