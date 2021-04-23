Шмыгаль обещает сократить количество чиновников В Украине хотят снизить предельную численность государственных служащих. Она может уменьшиться на 10% уже во втором полугодии. Об этом сообщил глава Кабинета министров Денис Шмыгаль в своем Telegram.



По его словам, на совещании с министром Кабинета Министров Олегом Немчиновым, заместителем главы Минфина Романом Ермоличевым и главой Нацагентства по вопросам госслужбы Натальей Алюшиной обсудили пересмотр предельной численности госслужащих, предусматривающий сокращение избыточных должностей.



"В течение последних 4-х лет госорганами содержатся в среднем 39 тысяч вакансий, что составляет 17,7% от общего количества госслужащих. Это приводит к увеличению выплат надбавок по часто субъективному и неэффективному принципу. Уже во втором полугодии этого года предельная численность госслужащих должна уменьшиться на 10%", — говорится в сообщении.



Напомним, 6 марта вступил в силу закон, которым в Украине возобновили конкурсы для государственных служащих. Конкурсы должны объявить в течение шести месяцев со дня вступления в силу документа.



МинПром



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