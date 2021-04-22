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Металл Холдинг сократил прибыль на 23%

22.04.21 17:57 , fixygen
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Совместное предприятие в виде ООО "Металл Холдинг", одна из металлоторговых компаний Украины, по итогам 2020 года сократило чистую прибыль на 23% по сравнению с предыдущим годом – до 13,838 млн грн.

Согласно годовому отчету предприятия в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР), компания в 2020 году сократила чистый доход на 3,4% - до 35,754 млн грн.

Нераспределенная прибыль к концу прошлого года составила 123,036 млн грн.

СП ООО "Металл Холдинг" (Киев) занимается оптовой торговлей металлов. Учредителями и участниками ООО являются три физлица: Сергей Лойченко, владеющий 75%-ной долей, Олег Мельник (12,5%) и Владимир Побережнюк (12,5%).

Уставный капитал ООО - 29,750 тыс. грн.

МинПром




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