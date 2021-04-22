Экономический подъем зависит от прогресса в вакцинации – Лагард Прогресс в вакцинации от коронавируса в еврозоне должен "проложить путь к устойчивому восстановлению экономической активности в течение 2021 года", сказала председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам прошедшего в четверг заседания.



По словам К.Лагард, несмотря на возможное сокращение ВВП в первом квартале, последние данные и опросы указывают на возобновление роста во втором квартале. Краткосрочные риски для роста экономики еврозоны по-прежнему смещены "в сторону снижения", среднесрочные риски остаются "более сбалансированными", сообщила она.



"Хотя восстановление мирового спроса и масштабные фискальные стимулы поддерживают активность в мире и в еврозоне, краткосрочные экономические перспективы омрачает неопределенность, связанная с возобновлением пандемии и развертыванием вакцин", - сказала К.Лагард.



Глава ЕЦБ отметила ускорение инфляции в последние месяцы, но сказала, что базовое ценовое давление остается сдержанным.



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