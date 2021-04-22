Украине предстоит преодолеть крупнейшие вызовы за всю историю независимости – Магера В ближайшие годы Украине предстоит преодолеть крупнейшие за всю историю независимости вызовы. Об этом заявил народный депутат Сергей Магера.



По его словам, Украине необходимо найти выход из энергетического кризиса, разработать систему развития отрасли ВИЭ без ущерба для смежных отраслей, создать условия для декарбонизации промышленности, и главное, - синхронизировать зеленые преобразования с экономическим ростом.



"На секторальном уровне трансформации требует вся система производства, - отмечает С.Магера. – Например, 94% мощностей отечественной металлургии составляют доменные печи. В ЕС и США, напротив, активно развивается электродуговая выплавка стали, которая производит в 2-3 раза меньше выбросов СО2. В Евросоюзе на таких технологиях работает 41% металлургии, в Соединенных Штатах - 70%"



"Эти регионы активно инвестируют средства во внедрение экологических технологий в промышленности. Основной источник инвестиций – бюджетные дотации предприятиям на цели экомодернизации. Кроме того, внедрение зеленых технологий финансируется за счет специальных фондов, в которые поступают средства от импортных пошлин, разного рода торговых ограничений и специальных инструментов, - таких, как европейская углеродная пошлина СВАМ", - добавил он.



С.Магера отметил, что Украина не имеет достаточно ресурсов, чтобы совершить зеленый переход. "Если честно, мы потеряли слишком много времени из-за недальновидности власти. Теперь, если мы будем честно и добросовестно выполнять все требования ЕС и Парижского соглашения, то потеряем промышленность, а вместе с ней – значительную часть экспортных поступлений и сотни тысяч рабочих мест", - подчеркнул политик.



Нардеп предостерегает, что этот сценарий означает долгосрочную стагнацию украинской экономики. "После этого ни о каком движении в ЕС и речи быть не можем. Украина может превратиться в свалку устаревших промышленных технологий. Именно поэтому наш голос в Глазго должен прозвучать громко. На правах экономического и политического партнера Евросоюза Украина должна решительно настоять на предоставлении значительных послаблений по СВАМ, пересмотре целей Парижского соглашения и оказании финансовой поддержки для экомодернизации украинской промышленности", - резюмировал С.Магера.



МинПром



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