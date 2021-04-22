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В мире сократилось производство алюминия

22.04.21 15:51 , МеталлТорг ру
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По данным Международного института алюминия (IAI), мировое среднесуточное производство первичного алюминия в марте 2021 г. сократилось относительно февраля на 0,3%, до 184,7 тыс. т. Рост по сравнению с мартом прошлого года достиг 5%. IAI пересмотрел февральские показатели мирового производства в сторону снижения приблизительно на 0,3%.

Китайское производство алюминия в феврале сократилось на 0,4% по сравнению с февралем, составив 106,8 тыс т в сутки. Рост выпуска по сравнению с мартом прошлого года составил 8%.

Третий месяц подряд не меняются темпы производства алюминия заводами Восточной/Центральной Европы – 11,39 тыс.т алюминия в сутки.

Умеренный подъем демонстрирует алюминиевая промышленность Западной Европы (0,4%, до 9,29 тыс.т в сутки), Азии за пределами Китая (0,7%, до 12,19 тыс.т в сутки) и Австралии (0,2% до 5,23 тыс.т в сутки). В Южной Америке рост составил 2,9% за месяц, но объем – только 3,16 тыс.т в сутки.

В Африке выпуск алюминия сократился на 2,2% за месяц, до 4,23 тыс.т в сутки, в странах Персидского залива - на 1,1% до 16,03 тыс.т в сутки, Северной Америке – на 0,9% до 10,9 тыс.т в сутки. Показатели производства алюминия на предприятиях, не сообщающих свои результаты, IAI оценивает в 5,48 тыс.т в сутки.

Совокупный объем выпуска алюминия в мире за январь-март 2021г. вырос на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 16,64 млн т. Без учета Китая производство алюминия в мире сократилось на 0,1%, до 7,01 млн т.

Доля Китая в мировом производстве алюминия за январь-март 2021 года составила 57,88%.

МинПром

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