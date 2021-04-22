В Интерпайпе рассказали, в каких сегментах и нишах намерены наращивать продажи труб Украинская промышленная компания "Интерпайп" уже присутствует на всех ключевых рынках, практически во всех регионах. При этом существуют различные сегменты и ниши, где компания хотела бы расширятся. Об этом в интервью Українським Новинам сообщил Андрей Бурцев, директор по продажам труб "Интерпайп" на рынки Украины, Европы, Ближнего Востока, Африки и Азии.



"Например, в Индии планируем увеличить долю в сегменте труб для машиностроения, зайти в новые сегменты во Вьетнаме, нарастить свою долю в Катаре и ОАЭ в сегменте нефтегазовых труб. Также стоит задача активно развиваться в странах Северной Африки", - отметил он.



По его словам, у "Интерпайпа" есть план по увеличению доли в доступном рынке, частью этого плана является прохождение преквалификаций в недостающих нефтегазовых компаниях.



"Этот процесс довольно-таки времязатратный и трудоемкий. Например, чтобы стать поставщиком для эмиратского ADNOC, мы должны были соответствовать очень большому количеству критериев – технологическим, по защите окружающей среды и безопасности, а также строгим финансовым показателям. Сейчас "Интерпайп" наряду с японскими и европейскими производителями входит в список одобренных поставщиков для компании QatarPetroleum, помимо нас в него входят только европейские производители", - подчеркнул А.Бурцев.



По его словам, реализация текущей стратегии компании переведет "Интерпайп" с уровня ключевого производителя строительных труб на уровень основных производителей сложных, премиальных труб для нефтегазового сегмента.



МинПром



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