В Украине начало расти промпроизводство Объемы промышленного производства в марте 2021 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года выросли на 2,1%. Падение промпроизводства прекратилось благодаря низкой базе сравнения 2020 года, когда объемы падали рекордными темпами.



Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины (Госстат).



В то же время, по данным статистического ведомства, за январь-март 2021 года падение составило 2,0%.



В добывающей промышленности и разработке карьеров падение составило 2,8%, в перерабатывающей промышленности - падение на 3,3%, в поставках электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха - рост на 4,1%.



Напомним, резкое падение промпроизводства в Украине началось осенью 2019 года. В итоге за год объемы промышленного производства сократились на 0,5% - впервые с 2015 года.



В 2020 году падение промпроизводства продолжилось. Госстат оценивает падение на 4,5%.



Промпроизводство падало и в начале 2021 года: в январе на 4,6%, в феврале - на 4,0%.



По прогнозу Минэкономики, падение экономики Украины продолжится в начале 2021 года. В дальнейшем низкая база сравнения с прошлым годом даст эффект экономического роста. Восстановление экономики начнется во втором квартале 2021 года.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



