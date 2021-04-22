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АМКР признали самым привлекательным работодателем в ГМК

22.04.21 15:15 , Металлургпром
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Компания АрселорМиттал - наиболее привлекательный работодатель в горно-металлургической отрасли, по результатам независимого исследования Randstad Employer Brand Research.

ANCOR Ukraine и международная корпорация Randstad объявили перечень компаний, в которых наиболее желают работать украинцы. Среди них также Coca-Cola (в сфере пищевые товары народного потребления), GlobalLogic (информационные технологии), Континентал Фармерз Груп (сельское хозяйство), Nokia Solutions and Networks (телекоммуникации), Bayer (фармацевтика), КБ Южное (машиностроение).

В украинском исследовании приняли участие около 7 000 респондентов. Выборка проводилась по полу, возрасту, уровню образования и географией респондентов. В опросе приняли участие как трудоустроены сотрудники, так и украинцы, которые сейчас находятся в процессе поиска работы, представители различных отраслей и профессий в возрасте от 18 до 65 лет.

Среди наиболее значимых критериев выбора работодателя украинцы назвали: 79% - привлекательную заработную плату и социальний̆ пакет;
70% - финансовую платежеспособность; 64% - карьерный рост; 62% - приятную рабочую атмосферу; 57% - интересную работу.

Мауро Лонгобардо, Генеральный директор "АрселорМиттал Кривой Рог", отметил: "Работа металлургов - очевидно нелегкая и требует значительных усилий в ежедневных производственных процессах. Скажу, что предприятия ГМК не будут конкурировать, например, с творческими офисами Google и Facebook, где можно провести бизнес-встречу в своеобразной капсуле-улье или «перезагрузиться» на внутренней баскетбольной площадке. Наши люди работают с горячим металлом вместе с огромными промышленными агрегатами, которые требуют максимального внимания 247. Это сотрудничество человека и машин формирует личную рабочую атмосферу, где доверие друг к другу является ключевым факторам, в частности, ради производственной безопасности. Мы с радостью и уже не первый раз занимаем лидирующие позиции в этом рейтинге самых привлекательных работодателей. Ценим каждого члена нашей команды и готовы встречать в нашей компании новых специалистов, которые понимают, что производство стали тесно связно с развитием всех инновационных технологий, которые есть в мире сейчас.

HR-компания Randstad основана в 1960 г. в Голландии, работает в 38 странах мира. В Украине работает в партнерстве с компанией ANCOR.

Международное исследование привлекательности бренда работодателя Randstad Employer Brand Research охватило свыше 200 000 респондентов в 34 странах мира. Все страны-участницы исследования генерируют 80% мировой экономики. Совокупные данные полностью отражают глобальные тренды на мировом рынке труда.

МинПром

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