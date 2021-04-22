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Для экомодернизации промышленности необходимы дополнительные фининструменты

22.04.21 14:50 , РБК Украина
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Для экомодернизации отечественной промышленности необходимо задействовать дополнительные финансовые инструменты, в том числе международные.

Об этом написала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в колонке для GMK center.

"Украина имеет большой "зеленый" потенциал. Конечно, в этом русле необходимо говорить о дополнительных финансовых инструментах, которые смогут ускорить процессы декарбонизации. Климатические цели Украины должны быть сопоставимыми с вызовами, которые стоят перед нашей страной", - написала О.Стефанишина.

Она подчеркнула: доступ к международным "зеленым" финансовым ресурсам должен быть равным для всех стран Европы, в противном случае украинские производители не смогут конкурировать на европейском рынке.

"Неравный доступ к международным финансам ставит под вопрос распределение обязательств по снижению выбросов, ведь мы должны придерживаться принципа совместных, но дифференцированных обязанностей (common but differentiated responsibilities). Иначе столкнемся с рисками искажения конкуренции на европейском рынке", - отметила О.Стефанишина.

По ее словам, инструменты ЕС для достижения целей климатической нейтральности на континенте должны выходить за пределы Евросоюза и касаться всех стран Европы.

"Ведь мы делим общий континент и связаны цепочками торговли - всё это нужно учитывать в формировании международных политик", - подытожила О.Стефанишина.

В то же время заместитель председателя парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский считает, что Украина не должна брать на себя нереалистичные обязательства по срокам проведения экомодернизации, а государству следует предоставить поддержку промышленности на переоснащение, как это делают страны ЕС.

МинПром

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