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Интерпайп намерен наращивать долю премиальных труб в продажах

22.04.21 14:39
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Украинская промышленная компания "Интерпайп" намерена увеличивать долю премиальной трубной продукции в своих продажах. Об этом в интервью Українським Новинам сообщил Андрей Бурцев, директор по продажам труб "Интерпайп" на рынки Украины, Европы, Ближнего Востока, Африки и Азии.

"В продажах нарезных труб доля продукции премиального сегмента достигает 32%. А на рынке Украины этот показатель доходит и до 61%, так как украинские скважины достаточно сложные и требуют продукцию с максимальными требованиями. Мы хотим наращивать долю премиальных труб, "Интерпайпу" неинтересно быть только производителем стандартных труб", - сказал он

А.Бурцев также выделил ряд тенденции на рынке труб нефтегазового сортамента. Во-первых, усложнение технологических требований к продукции.

"С каждым годом усложняются спецификации труб, растут требования к продукции, поскольку добыча становится более сложной и технологичной. Раз в 3-5 лет мировые добывающие компании пересматривают свой список требований к закупаемой продукции, ужесточают их. Количество мощностей для производства труб с каждым годом растет, что в свою очередь усиливает конкуренцию", - отметил он.

Во-вторых, рост протекционизма по всему миру. Страны стараются защитить внутренних производителей.

"Третье – готовность работать в рамках мультимодальной системы, то есть, на производителя частично перекладывается логистика, инспекция, поставка на площадку, хранение продукции. Если производитель принимает участие в миллиардных контрактах на поставку труб, то в рамках такой системы он работает совместно с местными сервисными компаниями, которые помогают, например, в организации складских площадок, с которых осуществляются поставки", - подчеркнул директор по продажам.

А.Бурцев также сообщил, что сейчас "Интерпайп" работает над новыми марками стали, над новой линейкой премиальных и полупремиальных резьб. "Частью стратегии нашей компании является развитие продаж именно таких труб", - констатировал он.

МинПром

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