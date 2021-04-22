Американская Steel Dynamics добилась в 1 квартале рекордных результатов Как сообщает NewsWire, американская компания Steel Dynamics, Inc. сообщила о рекордных результатах за январь-март 2021 г.



Компания сообщила о чистых продажах в первом квартале 2021 года в размере 3,5 млрд долл. и чистой прибыли в размере 431 млн долл., или 2,03 долл. на разводненную акцию. Без учета следующего пункта скорректированная чистая прибыль компании в первом квартале 2021 года составила 445 млн долл., или 2,10 долл. США на разводненную акцию.Операционнная прибыль составила 594 млн долл. Показатели по EBITDA в размере 664 млн долл.



У компании почти рекордные поставки стали - 2,8 млн тонн и рекордные поставки металлоконструкций - 184 000 тонн.



"Команда продемонстрировала потрясающие результаты в первом квартале, достигнув рекордных квартальных чистых продаж, операционной прибыли и скорректированной EBITDA, - сказал Марк Д. Миллетт, президент и главный исполнительный директор. - Наша операционная прибыль в первом квартале 2021 года увеличилась на 130 %».



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