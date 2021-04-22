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Американская Steel Dynamics добилась в 1 квартале рекордных результатов

22.04.21 14:13 , МеталлТорг ру
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Как сообщает NewsWire, американская компания Steel Dynamics, Inc. сообщила о рекордных результатах за январь-март 2021 г.

Компания сообщила о чистых продажах в первом квартале 2021 года в размере 3,5 млрд долл. и чистой прибыли в размере 431 млн долл., или 2,03 долл.  на разводненную акцию. Без учета следующего пункта скорректированная чистая прибыль компании в первом квартале 2021 года составила 445 млн долл., или 2,10 долл. США на разводненную акцию.Операционнная прибыль составила 594 млн долл. Показатели по EBITDA в размере 664 млн долл.

У компании почти рекордные поставки стали - 2,8 млн тонн и рекордные поставки металлоконструкций - 184 000 тонн.

"Команда продемонстрировала потрясающие результаты в первом квартале, достигнув рекордных квартальных чистых продаж, операционной прибыли и скорректированной EBITDA, - сказал Марк Д. Миллетт, президент и главный исполнительный директор. - Наша операционная прибыль в первом квартале 2021 года увеличилась на 130 %».

МинПром

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