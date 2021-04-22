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Рост цен на листовой прокат вынуждает компании сокращать закупки

22.04.21 13:55 , Металлоснабжение и сбыт
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Европейские потребители листового проката могут резко сократить спрос на подорожавшую в этом году стальную продукцию, сообщает Kallanish.
По данным агентства, особенно сложная ситуация сложилась в секторе оцинкованной стали. Как сообщают дистрибьюторы, цены на нее превысили 1100 евро за т EXW за базу, а производители распродали не только третий, но и четвертый квартал.

До последнего времени спрос на листовой прокат в Евросоюзе был очень высоким, а потребители были готовы платить. Но в связи с тем, что рентабельность металлообрабатывающего бизнеса резко упала, компании в этом секторе сокращают и даже приостанавливают выпуск собственной продукции.

Поэтому аналитики Kallanish заявляют, что с 90%-ной вероятностью заказы на листовой прокат в Европе упадут во второй половине текущего года. Из-за запредельной дороговизны стальная продукция просто станет невостребованной.

Потребители стали в Евросоюзе все сильнее критикуют Европейскую комиссию за сохранение ограничений на импорт проката. Как заявляют они, острый дефицит стальной продукции и высокие цены могут привести к остановке большого числа предприятий и ликвидации рабочих мест.

МинПром

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