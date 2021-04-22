ПРООН даст Украине 25 млн грн на преодоление последствий пандемии Программа развития ООН (ПРООН) предоставит Украине техпомощь в размере около 25 млн грн на преодоление последствий пандемии коронавируса.



Об этом сообщила заместительница министра здравоохранения Украины Светлана Шаталова в ходе пресс-брифинга, передает Интерфакс-Украина.



"Минздрав и международная организация ПРООН заключили соглашение о предоставлении техпомощи Украине для преодоления последствий пандемии COVID-19. Общая сумма договора – почти 25 млн грн", – сказала С.Шаталова.



По словам замминистра, средства планируется направить на запуск ІТ-решений и дополнительных модулей для отслеживания контактных больных на COVID-19, усовершенствование аналитического модуля по операционному прогнозированию распространения болезни, разработку учебных материалов для медработников, а также помощь общинам в информировании незащищенных слоев населения относительно борьбы с COVID-19.



Действие этого договора предусмотрено до 2024 года.



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