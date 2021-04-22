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МКМТ ввела пошлину 35% на импорт в Украину белорусских автомобилей и спецтехники

22.04.21 12:32 , Металлургпром
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Межведомственная комиссия по международной торговле Украины сообщила об установлении фактов дискриминационных и недружественных действий со стороны Республики Беларусь относительно законных прав и интересов субъектов внешнеэкономической деятельности страны - предприятий автомобилестроения и применения адекватных мер.

По результатам расследования было установлено, что Правительством Республики Беларусь созданы искусственные барьеры в отношении импортируемых из Украины колесных транспортных средств в виде утилизационного сбора и неравных условий участия в государственных закупках, в результате чего затрудняется доступ продукции украинских предприятий на рынок Республики Беларусь.

"Такие действия Республики Беларусь противоречат статьям 5 и 6 Договора о зоне свободной торговли от 18.10.2011 (СНГ), статьи 2 Соглашения между Правительством Украины и Правительством Республики Беларусь о свободной торговле от 17.12.1992 и считаются дискриминационными и недружественными действиями в понимании положений Закона и порядке", - говорится в решении комиссии.

В результате комиссия установила размер ставки специальной пошлины в отношении импорта в Украину белорусских автомобилей и спецтехники в размере 35% от таможенной стоимости.

Под санкции попали моторные транспортные средства для перевозки грузов с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия с полной массой транспортного средства более 5 т, но не более 20 тонн и с массой транспортного средства более 20 тонн, которые классифицируются по кодам 8704 22 91 00 и 8704 23 91 00 согласно УКТВЭД (самосвалы и спецтехника); отдельные моторные транспортные средства специального назначения, а именно: автомобили грузовые для аварийного ремонта, автокраны, автомобили уборочные для дорог, автомобили поливомоечные, автомобили-мастерские, автогидроподъемники, новые, которые классифицируются по кодам 8705 10 00 00 и 8705 90 80 90 согласно УКТВЭД .

Решение Комиссии вступает в силу через 10 дней со дня опубликования настоящего сообщения.

МинПром

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