Tata Steel подала в суд на Liberty Steel с требованием оплатить долги. Компания Санджива Гупты так и не оплатила группе Tata 100 миллионов фунтов стерлингов за металлургические заводы по производству специальных сталей.
Как сообщает Daily Telegraph, иск относится к пропущенным платежам от флагманского поглощения компании Liberty за 100 миллионов фунтов стерлингов бизнеса Tata по производству специальных сталей в 2017 году.
Приобретение в 2017 году сделало владельца GFG Alliance С.Гупту одним из крупнейших сталелитейных магнатов Великобритании.
Tata Steel возбудила дело против Liberty Specialty Steels, Liberty House Group PTE и Specialty Steel UK, сообщает Telegraph.
"Судебное дело находится в стадии рассмотрения, и поэтому мы не делаем никаких дальнейших комментариев", - сообщили в пресс-службе группы Tata.
Владелец Liberty Steel, GFG Alliance попал в затруднительное финансовое положение после краха и банкротства его финансового спонсора Greensill в начале марта.
В начале этого месяца основной владелец GFG Alliance С.Гупта заявил, что ни один из заводов Liberty Steel не закроется "под моим присмотром".
После этого некоторые инвесторы также подали иски о ликвидации части его металлургической группы.
Первыми жертвами финансового кризиса GFG Alliance стали три небольших французских завода, обеспечивающие работой 850 человек.