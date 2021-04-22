Tata Steel подала в суд на Liberty Steel Tata Steel подала в суд на Liberty Steel с требованием оплатить долги. Компания Санджива Гупты так и не оплатила группе Tata 100 миллионов фунтов стерлингов за металлургические заводы по производству специальных сталей.



Как сообщает Daily Telegraph, иск относится к пропущенным платежам от флагманского поглощения компании Liberty за 100 миллионов фунтов стерлингов бизнеса Tata по производству специальных сталей в 2017 году.



Приобретение в 2017 году сделало владельца GFG Alliance С.Гупту одним из крупнейших сталелитейных магнатов Великобритании.



Tata Steel возбудила дело против Liberty Specialty Steels, Liberty House Group PTE и Specialty Steel UK, сообщает Telegraph.



"Судебное дело находится в стадии рассмотрения, и поэтому мы не делаем никаких дальнейших комментариев", - сообщили в пресс-службе группы Tata.



Владелец Liberty Steel, GFG Alliance попал в затруднительное финансовое положение после краха и банкротства его финансового спонсора Greensill в начале марта.



В начале этого месяца основной владелец GFG Alliance С.Гупта заявил, что ни один из заводов Liberty Steel не закроется "под моим присмотром".



После этого некоторые инвесторы также подали иски о ликвидации части его металлургической группы.



Первыми жертвами финансового кризиса GFG Alliance стали три небольших французских завода, обеспечивающие работой 850 человек.



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