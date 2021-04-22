Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Tata Steel подала в суд на Liberty Steel

22.04.21 12:14 , Металлургпром
печать
размер текста:

Tata Steel подала в суд на Liberty Steel с требованием оплатить долги. Компания Санджива Гупты так и не оплатила группе Tata 100 миллионов фунтов стерлингов за металлургические заводы по производству специальных сталей.

Как сообщает Daily Telegraph, иск относится к пропущенным платежам от флагманского поглощения компании Liberty за 100 миллионов фунтов стерлингов бизнеса Tata по производству специальных сталей в 2017 году.

Приобретение в 2017 году сделало владельца GFG Alliance С.Гупту одним из крупнейших сталелитейных магнатов Великобритании.

Tata Steel возбудила дело против Liberty Specialty Steels, Liberty House Group PTE и Specialty Steel UK, сообщает Telegraph.

"Судебное дело находится в стадии рассмотрения, и поэтому мы не делаем никаких дальнейших комментариев", - сообщили в пресс-службе группы Tata.

Владелец Liberty Steel, GFG Alliance попал в затруднительное финансовое положение после краха и банкротства его финансового спонсора Greensill в начале марта.

В начале этого месяца основной владелец GFG Alliance С.Гупта заявил, что ни один из заводов Liberty Steel не закроется "под моим присмотром".

После этого некоторые инвесторы также подали иски о ликвидации части его металлургической группы.

Первыми жертвами финансового кризиса GFG Alliance стали три небольших французских завода, обеспечивающие работой 850 человек.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
12:55
ПРООН даст Украине 25 млн грн на преодоление последствий пандемии
12:32
МКМТ ввела пошлину 35% на импорт в Украину белорусских автомобилей и спецтехники
12:02
Украина должна активно расширять внутренний рынок трубной продукции
11:54
НЛМК нарастил квартальную выручку почти до 3 млрд долл.
11:48
Водородная промышленность и ВИЭ нужны друг другу – Шпенов
11:36
В Украине началась разработка Водородной стратегии
11:15
Задолженность по зарплате горнякам выросла вдвое
10:51
Рейтинг Укрзализныци понижен до "ССС" из-за рисков рефинансирования
10:34
Япония резко снизила экспорт черных металлов
10:12
Vale, Rio Tinto и BHP показали слабые результаты в первом квартале
09:57
В мире увеличился спрос на никель
09:29
В марте Китай увеличил производство арматуры на 20%
08:52
Глобальная индустрия авиаперевозок пока не рассчитывает на прибыль
08:31
В Европе растут цены на металлопродукцию
08:06
В Минэкономики сообщили об ожидаемых убытках Нафтогаза на уровне 11,8 млрд грн
21.04.21
18:02
Украине могут понадобиться 5-6 новых экологичных угольных блоков
17:58
Электротяжмашу дали добро на ремонт подвижного состава УЗ
17:40
Из-за теневого рынка нефтепродуктов Украина в 2021 году потеряет более 22 млрд грн
17:16
Днепросталь-Энерго проведет аукцион по покупке электрической энергии
16:53
Украина сделала еще один шаг к промышленному безвизу с ЕС
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!