Украина должна активно расширять внутренний рынок трубной продукции Ответом на продление антидемпинговых пошлин со стороны Евразийской экономической политики должно стать активное расширение украинского внутреннего рынка. Такое мнение высказал народный депутат Муса Магомедов.



"Главными драйверами здесь могут стать масштабные инфраструктурные проекты, на реализацию которых необходимо много металла и металлопродукции. Мощный толчок развитию трубной отрасли может дать решение правительства модернизировать ГТС. Этот проект способен кардинально изменить развитие отрасли и внести существенный вклад в рост украинской экономики", - сказал он.



Как сообщалось, ЕЭК продлила антидемпинговую пошлину на импорт украинских стальных труб. Ее установили в 2011 году, а в 2016-м продлили на 5 лет. Размер пошлины варьировался в пределах 18,9%-37,8% в зависимости от компании-импортера и вида продукции.



С 1 июня 2021 года срок пошлины должен был истечь. Но ЕЭК развернула повторное расследование, аргументируя этот шаг якобы ущербом, который украинская продукция наносит производителям труб из государств ЕАЭС.



Заявителями в новом антидемпинговом расследовании стали российские компании, которые обвинили Украину в демпинге в период действия антидемпинговых пошлин. "Формулировка, честно говоря, очень странная. На время расследования действие пошлины продлили до 7 февраля 2022 года. Эксперты считают, что, скорее всего, ограничения введут повторно", - отметил М.Магомедов.



Он напомнил, что аналогичная ситуация сложилась с экспортом в ЕАЭС украинских бесшовных труб из нержавеющей стали. Сегодня на них действует пошлина на уровне 4,32%-18,96% от таможенной стоимости. Ее ввели по результатам антидемпингового расследования 2015-2016 гг.



Срок действия пошлины должен был закончиться в феврале этого года. Однако в октябре 2020-го ЕЭК начала повторное расследование, что автоматически продлило пошлину еще на год. Российские предприятия заявили, что в первом полугодии прошлого года цена на украинские бесшовные трубы упала на 27,8% в долларовом эквиваленте. По их мнению, это привело к снижению стоимости наших труб ниже, чем среднерыночная стоимость в ЕАЭС.



"Оба случая весьма типичны, а причины продления ограничений, скорее, политические, чем экономические. При нынешнем состоянии украино-российских отношений, евразийское направление для украинских экспортеров малоперспективно. Риски потерь из-за политических причин очень высоки. Другие рынки также активно закрываются протекционистскими бартерами", - подчеркивает М.Магомедов.



МинПром



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