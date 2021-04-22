Водородная промышленность и ВИЭ нужны друг другу – Шпенов Синергия зеленой энергетики и водородной промышленности является самым доступным сценарием достижения климатической нейтральности. Об этом заявил народный депутат Дмитрий Шпенов.



Он напомнил, что в 2020 году Евросоюз инвестировал 26,3 млрд евро в оффшорные ветрогенерации. Уровень инвестиций в ВИЭ с каждым годом растет. К 2050 году ЕС планирует вывести на рынок 300 ГВт «зеленой» э/э. Этот показатель служит ориентиром для развития промышленной добычи зеленого водорода.



Европейский Союз рассматривает Украину, как стратегически важного партнера в производстве водорода и транспортировке его к европейским потребителям. По прогнозам, чтобы обеспечить потребности ЕС в зеленом водороде, на территории Украины необходимо построить электролизеры мощностью до 20 ГВт.



"Это будет целесообразно, если к тому времени в Украине будет действовать мощная отрасль ВИЭ, которая обеспечит водородную промышленность чистой энергией. В кризисном 2020 году украинская отрасль ВИЭ получила 1,24 млрд евро инвестиций и нарастила общую мощности на 22%, до 8 ГВт", - отметил политик.



Д.Шпенов обратил внимание на то, что пока зеленая э/э дороже традиционной. "Это дает основания критикам говорить о нерентабельности чистой энергетики, как таковой. На самом деле это не так. Развитие сферы ВИЭ в Украине постоянно сталкивается с противодействием лоббистов других отраслей и неэффективным госрегулированием. Это очень недальновидная политика, так как за зеленой энергетикой будущее", - сказал он.



Нардеп также отметил, что отрасль ВИЭ в нашей стране развивается не благодаря, а вопреки. Вместо создания стимулов, власть и чиновники создают долги перед производителями чистой э/э. Сегодня их сумма превысила 18 млрд грн и продолжает расти. Выходом из ситуации может стать введение аукционов и либерализация рынка э/э, но власть неохотно движется в этом направлении.



По прогнозам экспертов, если оставить все как есть, конкурентная цена на зеленую э/э может появиться в Украине не раньше 2030 года. "Это непростительно долго. За это время мир уйдет далеко вперед, а мы просто догоним вчерашний день. Поэтому нам нужны принципиально другие подходы к развитию зеленой энергетики", - считает нардеп.



"Важно понять, что в будущем наша страна вполне способна составить конкуренцию развитым странам в сфере ВИЭ и производстве зеленого водорода. Причем Украина с помощью ГТС может стать крупнейшим поставщиком водорода в Евросоюз. Санкции ЕС против РФ играют нам на руку, устраняя потенциального конкурента. Главное сегодня – не терять время. Необходимо стимулировать замену угольной генерации зеленой, а низкую маневренность ВИЭ компенсировать газовыми установками и системами накопления э/э. Это станет важным шагом Украины в будущее, где не будет места ископаемым источникам энергии", - подытожил Д.Шпенов.



МинПром



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