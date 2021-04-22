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НЛМК нарастил квартальную выручку почти до 3 млрд долл.

22.04.21 11:54 , Металлоснабжение и сбыт
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По итогам первого квартала, выручка Группы НЛМК увеличилась до 2,9 млрд долл. (+20% к предыдущему кварталу и +17% к АППГ) на фоне роста цен на металлопрокат, сообщается в отчете компании о финансовых результатах.

Показатель EBITDA за отченый период достиг 1,2 млрд долл. (+31% к предыдущему кварталу и +96% к АППГ) благодаря расширению ценовых спрэдов между сырьем и металлопродукцией. Рентабельность EBITDA составила 41% (+4 п.п. к предыдущему кварталу и +17 п.п. к АППГ).

Свободный денежный поток увеличился в два раза к предыдущему кварталу до 452 млн долл. (+37% к 2019 г.) вслед за ростом EBITDA и сезонным снижением инвестиций, что частично было нивелировано оттоком денежных средств на пополнение оборотного капитала на растущем рынке.

Чистая прибыль выросла на 39% к предыдущему кварталу до 775 млн долл. (рост в 2,7 раза относительно аналогичного периода прошлого года) на фоне увеличения валовой прибыли.

МинПром

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