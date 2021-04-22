В Украине началась разработка Водородной стратегии В Министерстве энергетики Украины разработали три важных документа для подготовки Водородной стратегии Украины. Как передает Укринформ, об этом заявил заместитель министра энергетики по вопросам европейской интеграции Ярослав Демченков, сообщает Правительственный портал.



"Министерством энергетики созданы три сверхважных документа: проект Дорожной карты по производству и использованию водорода в Украине; проект Дорожной карты использования водорода в Украине в автомобильном транспорте; проект отчета о масштабном действии согласно процедуре Стратегической экологической оценки Дорожной карты. Эти документы станут прочной основой для разработки водородной стратегии Украины", - говорится в сообщении.



Отмечается, что документы были разработаны в сотрудничестве между подразделениями Европейской экономической комиссии (ЕЭК) ООН и правительством Украины.



"Поддержка ЕЭК ООН и ее междисциплинарный подход имели решающее значение для старта этого процесса", - отметили в Минэнергетики.



В частности, ЕЭК ООН поддержала Украину в разработке Проекта дорожной карты производства и использования водорода. Во время работы были тщательно рассмотрены энергетический, транспортный и экологический аспекты.



"Украина является государством-членом ЕЭК ООН и уже почувствовала полезность взаимосвязанного подхода на примере водородной энергетики. Одно и то же решение влияет сразу на несколько секторов и отраслей. Украина стремится достичь стабильного развития, поэтому реализовывать энергетическую политику нельзя изолированно, а не принимая во внимание влияние этих мер на окружающую среду, здоровье людей, биоразнообразие и тому подобное. Чтобы найти интегрированные решения, необходима качественная координация между всеми соответствующими игроками и общегосударственный подход", - подчеркнули в Министерстве энергетики.



Как сообщали в Министерстве энергетики, разработка Водородной стратегии в Украине будет осуществляться при содействии Всемирного банка и с привлечением авторитетных международных компаний и отечественных экспертов. Этому предшествовало исследование потенциала развития водородной энергетики, использование водорода на транспорте, была осуществлена экологическая оценка.



Планируется, что в 2021 году будет запущено научно-техническое исследование, будет нарабатываться нормативная база, необходимая, в том числе для разработки Водородной стратегии, будет происходить изменение технических регуляторов и регулировок.



Также, в этом году с участием "Оператора газотранспортной системы Украины" начинаются масштабные работы по оценке использования ГТС для транспортировки водорода.



В следующем году в Украине при поддержке государства стартуют первые пилотные проекты в сфере водородной энергетики.



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