Задолженность по зарплате горнякам выросла вдвое Долги по заработной плате перед работниками угольной промышленности выросли в два раза с начала текущего года. Об этом сообщает Профсоюз работников угольной промышленности.



"С начала года задолженность по всем отраслям увеличилась на 58%, а по угольной промышленности - более чем в 2 раза. Ситуация с выплатой шахтерам текущей заработной платы и погашение задолженности по ней приобретает угрожающие масштабы", - говорится в сообщении.



Отмечается, что отдельные категории шахтеров некоторых государственных предприятий (непромгрупа) с начала года совсем не получают заработной платы.



"Особенно обострилось положение дел после отказа Минфина, вопреки предложению Минэнерго, в приближении бюджетных ассигнований с конца года на текущий месяц по государственной программе "Реструктуризация угольной отрасли". Не решается также вопрос относительно расчетов с шахтерами за отгруженный уголь", - сообщает профсоюз.



По данным профсоюзной организации, на сегодняшний день работникам государственных угледобывающих предприятий задолжали более 1,5 млрд грн, в том числе с начала года 1,046 млрд грн.



"Решение данных вопросов требует непосредственного срочного вмешательства Кабинета Министров Украины. Необходимо устранить существующую несогласованность между Министерством финансов и Министерством энергетики, активизировать работу созданной межведомственной комиссии по погашению долгов по заработной плате в данном направлении", - отмечается в сообщении.



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