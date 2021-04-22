Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Задолженность по зарплате горнякам выросла вдвое

22.04.21 11:15 , Укринформ
печать
размер текста:

Долги по заработной плате перед работниками угольной промышленности выросли в два раза с начала текущего года. Об этом сообщает Профсоюз работников угольной промышленности.

"С начала года задолженность по всем отраслям увеличилась на 58%, а по угольной промышленности - более чем в 2 раза. Ситуация с выплатой шахтерам текущей заработной платы и погашение задолженности по ней приобретает угрожающие масштабы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что отдельные категории шахтеров некоторых государственных предприятий (непромгрупа) с начала года совсем не получают заработной платы.

"Особенно обострилось положение дел после отказа Минфина, вопреки предложению Минэнерго, в приближении бюджетных ассигнований с конца года на текущий месяц по государственной программе "Реструктуризация угольной отрасли". Не решается также вопрос относительно расчетов с шахтерами за отгруженный уголь", - сообщает профсоюз.

По данным профсоюзной организации, на сегодняшний день работникам государственных угледобывающих предприятий задолжали более 1,5 млрд грн, в том числе с начала года 1,046 млрд грн.

"Решение данных вопросов требует непосредственного срочного вмешательства Кабинета Министров Украины. Необходимо устранить существующую несогласованность между Министерством финансов и Министерством энергетики, активизировать работу созданной межведомственной комиссии по погашению долгов по заработной плате в данном направлении", - отмечается в сообщении.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
11:36
В Украине началась разработка Водородной стратегии
10:51
Рейтинг Укрзализныци понижен до "ССС" из-за рисков рефинансирования
10:34
Япония резко снизила экспорт черных металлов
10:12
Vale, Rio Tinto и BHP показали слабые результаты в первом квартале
09:57
В мире увеличился спрос на никель
09:29
В марте Китай увеличил производство арматуры на 20%
08:52
Глобальная индустрия авиаперевозок пока не рассчитывает на прибыль
08:31
В Европе растут цены на металлопродукцию
08:06
В Минэкономики сообщили об ожидаемых убытках Нафтогаза на уровне 11,8 млрд грн
21.04.21
18:02
Украине могут понадобиться 5-6 новых экологичных угольных блоков
17:58
Электротяжмашу дали добро на ремонт подвижного состава УЗ
17:40
Из-за теневого рынка нефтепродуктов Украина в 2021 году потеряет более 22 млрд грн
17:16
Днепросталь-Энерго проведет аукцион по покупке электрической энергии
16:53
Украина сделала еще один шаг к промышленному безвизу с ЕС
16:43
Запорожсталь профинансировала строительство кислородной станции в областной больнице
16:37
Турбоатом поставит для Запорожской АЭС конденсатор за 500 млн грн
16:16
Бразилия изучала возможности сотрудничества с Южмашем
15:51
Общая стоимость электроэнергии по зеленому тарифу возрастет на 23,3%
15:35
В 1 квартале Vale произвела меньше железной руды, чем ожидалось
15:18
Укргаздобыча выиграла аукцион, предложив за газовое месторождение 120 млн грн
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!