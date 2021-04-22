Vale, Rio Tinto и BHP показали слабые результаты в первом квартале

Все три крупнейшие мировые железорудные компании Vale, Rio Tinto и BHP показали относительно слабые результаты в первом квартале 2021 г. Это спровоцировало подъем спотовых цен на железную руду почти до рекордной отметки 2011 г. - 190 долл. за т CFR Китай.
Бразильская Vale в январе-марте 2021 г. произвела около 68 млн т ЖРС. Это на 14,2% превысило показатель первого квартала 2020 г., но ранее Vale прогнозировала производство на уровне около 72 млн т. По сравнению с четвертым кварталом прошлого года выпуск упал на 19,5%.
Vale пока испытывает проблемы с возвращением в строй мощностей, остановленных в 2019 г. Из-за этого она, в частности, сократила производство окатышей на 9,2% по сравнению с первым кварталом прошлого года до 6,3 млн т.
Австралийские Rio Tinto и BHP снизили выпуск ЖРС на 2% по сравнению с показателями годичной давности, соответственно, до 76,4 млн и 66,7 млн т. Обе компании в начале текущего года сталкивались с проблемами из-за сложных погодных условий.
В дальнейшем все три компании обещают увеличить производство. Все они сохраняют прежние прогнозы на текущий год и считают, что смогут возместить потери.