Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Vale, Rio Tinto и BHP показали слабые результаты в первом квартале

22.04.21 10:12 , Металлоснабжение и сбыт
печать
размер текста:

Все три крупнейшие мировые железорудные компании Vale, Rio Tinto и BHP показали относительно слабые результаты в первом квартале 2021 г. Это спровоцировало подъем спотовых цен на железную руду почти до рекордной отметки 2011 г. - 190 долл. за т CFR Китай.

Бразильская Vale в январе-марте 2021 г. произвела около 68 млн т ЖРС. Это на 14,2% превысило показатель первого квартала 2020 г., но ранее Vale прогнозировала производство на уровне около 72 млн т. По сравнению с четвертым кварталом прошлого года выпуск упал на 19,5%.

Vale пока испытывает проблемы с возвращением в строй мощностей, остановленных в 2019 г. Из-за этого она, в частности, сократила производство окатышей на 9,2% по сравнению с первым кварталом прошлого года до 6,3 млн т.

Австралийские Rio Tinto и BHP снизили выпуск ЖРС на 2% по сравнению с показателями годичной давности, соответственно, до 76,4 млн и 66,7 млн т. Обе компании в начале текущего года сталкивались с проблемами из-за сложных погодных условий.

В дальнейшем все три компании обещают увеличить производство. Все они сохраняют прежние прогнозы на текущий год и считают, что смогут возместить потери.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
11:36
В Украине началась разработка Водородной стратегии
11:15
Задолженность по зарплате горнякам выросла вдвое
10:51
Рейтинг Укрзализныци понижен до "ССС" из-за рисков рефинансирования
10:34
Япония резко снизила экспорт черных металлов
09:57
В мире увеличился спрос на никель
09:29
В марте Китай увеличил производство арматуры на 20%
08:52
Глобальная индустрия авиаперевозок пока не рассчитывает на прибыль
08:31
В Европе растут цены на металлопродукцию
08:06
В Минэкономики сообщили об ожидаемых убытках Нафтогаза на уровне 11,8 млрд грн
21.04.21
18:02
Украине могут понадобиться 5-6 новых экологичных угольных блоков
17:58
Электротяжмашу дали добро на ремонт подвижного состава УЗ
17:40
Из-за теневого рынка нефтепродуктов Украина в 2021 году потеряет более 22 млрд грн
17:16
Днепросталь-Энерго проведет аукцион по покупке электрической энергии
16:53
Украина сделала еще один шаг к промышленному безвизу с ЕС
16:43
Запорожсталь профинансировала строительство кислородной станции в областной больнице
16:37
Турбоатом поставит для Запорожской АЭС конденсатор за 500 млн грн
16:16
Бразилия изучала возможности сотрудничества с Южмашем
15:51
Общая стоимость электроэнергии по зеленому тарифу возрастет на 23,3%
15:35
В 1 квартале Vale произвела меньше железной руды, чем ожидалось
15:18
Укргаздобыча выиграла аукцион, предложив за газовое месторождение 120 млн грн
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!